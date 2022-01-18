Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и двухпартийная делегация Конгресса США во главе с сенаторами Робертом Портманом и Джин Шахин на встрече 17 января согласовали шаги по сдерживанию России. Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины

Итоги визита Бербок на Украину: Германия возглавит «крымскую платформу» по линии «политики непризнания» - Кулеба © REUTERS, Ukrainian Foreign Ministry/Handout

Стороны уделили ключевое внимание общим шагам Украины, США и союзников с целью сдерживания России и усиления обороноспособности Украины.

Американские сенаторы подтвердили непоколебимую поддержку народа Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, готовность Соединенных Штатов конкретными шагами усиливать безопасность Украины.

Также Кулеба отметил важную роль Конгресса США в расширении поддержки оборонного сектора Украины. Министр подчеркнул, что сильная Украина является лучшим сдерживающим Россию фактором.

Во встрече также участвовали сенаторы Эми Клобучар, Крис Мерфи, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.