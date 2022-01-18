«Визит сенаторов в Киев подтверждает, что Украина имеет мощную двухпартийную поддержку США на фоне стягивания российских войск к государственной границе и на временно оккупированные РФ территории нашего государства», — сказал Кулеба.
Стороны уделили ключевое внимание общим шагам Украины, США и союзников с целью сдерживания России и усиления обороноспособности Украины.
Американские сенаторы подтвердили непоколебимую поддержку народа Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, готовность Соединенных Штатов конкретными шагами усиливать безопасность Украины.
Также Кулеба отметил важную роль Конгресса США в расширении поддержки оборонного сектора Украины. Министр подчеркнул, что сильная Украина является лучшим сдерживающим Россию фактором.
Во встрече также участвовали сенаторы Эми Клобучар, Крис Мерфи, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.