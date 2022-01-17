ФРГ возглавит направление созданной Киевом антироссийской «крымской платформы», связанное с «политикой непризнания» воссоединения полуострова с Россией, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Киеве 17 января

«Ранее мы предложили отдельным партнерам Украины возглавить в рамках "Крымской платформы" одно из пяти направлений ее работы. И сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать лидером в "Крымской платформе" по направлению "политики непризнания"», — заявил Кулеба.

«Железные леди» за «Северный поток — 2»: как западные женщины-политики защищают российско-европейский трубопровод © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo Сергеем Лавровым в Москве.

Бербок считают наиболее проамериканским политиком в нынешнем правительстве Германии, которое замгоссекретаря США Виктория Нуланд на прошлой неделе фактически назвала американскими марионетками.