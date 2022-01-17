«Ранее мы предложили отдельным партнерам Украины возглавить в рамках "Крымской платформы" одно из пяти направлений ее работы. И сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать лидером в "Крымской платформе" по направлению "политики непризнания"», — заявил Кулеба.
Следует отметить, что Бербок никак не отреагировала на эти слова украинского министра. 18 января она должна провести встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
Бербок считают наиболее проамериканским политиком в нынешнем правительстве Германии, которое замгоссекретаря США Виктория Нуланд на прошлой неделе фактически назвала американскими марионетками.