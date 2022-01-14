«Неудивительно видеть, как злобные представители антипатриотов говорят о национальном суверенитете (хотя до этого они умоляли о военном вмешательстве и санкциях против Венесуэлы), едва только Россия упомянула возможность углубления отношений военного сотрудничества между нашими странами, которые уже существуют», — написал военный.
Запись в Twitter проиллюстрирована фотографией Падрино и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков допустил возможность размещения ракетных баз России на Кубе или в Венесуэле в случае игнорирования США предложений РФ по гарантиям безопасности.