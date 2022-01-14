Запад пошел на обострение отношений с Россией в нарушение обязательств и здравого смысла. Таким образом глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на требование представителей НАТО «вернуть войска в казармы». Соответствующее заявление дипломат сделал на большой ежегодной пресс-конференции 14 января

«Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать. Время, которое было выбрано (для предложений по гарантиям безопасности — ред.) оно просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить», — сказал министр.

Россия «сфабрикует» повод для «вторжения» на Украину - Белый дом © REUTERS, Kevin Lamarque

Ранее Лавров уже высказывался о том, что страны Запада взяли курс на подрыв отношений с РФ, и в мире « накапливается конфликтный потенциал».