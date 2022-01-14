«Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать. Время, которое было выбрано (для предложений по гарантиям безопасности — ред.) оно просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить», — сказал министр.
Он подчеркнул, что коллективный Запад обвиняет Россию в эскалации вокруг Украины, в то же время «американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились, под видом ротации, в Прибалтике и других странах севера Европы».
Ранее Лавров уже высказывался о том, что страны Запада взяли курс на подрыв отношений с РФ, и в мире « накапливается конфликтный потенциал».