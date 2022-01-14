Россия «проводит работу, чтобы сфабриковать» повод для «вторжения» на Украину. Такое заявление в ходе брифинга в Белом доме 13 января сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

«Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины», — сказал он.

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Также в ходе брифинга Салливан озвучил, что частью доступного инструментария во влиянии на Москву у Вашингтона остаются санкции, однако оговорился, уточнив, что это все же не панацея.

Кроме того, советник прокомментировал вопрос расхождения во взглядах на санкциив отношении России с европейскими коллегами, уточнив, что пока о конкретных мерах договориться не удалось, но вопрос находится в работе.