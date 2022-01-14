«Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины», — сказал он.
В качестве доказательства своих слов Салливан напомнил про 2014 год, заявив, что «тогда события развивались по такому же сценарию». Советник американского лидера пообещал в ближайшие 24 часа предоставить прессе и более детальные пояснения, относительно того, что в руководстве страны считают «потенциальным созданием предлога».
Также в ходе брифинга Салливан озвучил, что частью доступного инструментария во влиянии на Москву у Вашингтона остаются санкции, однако оговорился, уточнив, что это все же не панацея.
Кроме того, советник прокомментировал вопрос расхождения во взглядах на санкциив отношении России с европейскими коллегами, уточнив, что пока о конкретных мерах договориться не удалось, но вопрос находится в работе.