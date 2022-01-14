Обозреватель из Венесуэлы Андрес Пьерантони в интервью изданию Украина.ру рассказал, что фактически политика РФ направлена не на поддержку раскола Украины, а на её «финляндизацию»

Нынешняя Украина — не демократическая страна, и там серьёзно нарушаются права человека, заявил Пьерантони.

«Начиная с 2014 года на Украине регулярно убивают оппозиционных деятелей, правительство запрещает политические партии, под предлогом «войны с Россией» закрывают СМИ, на высокие посты назначают крайне правых экстремистов, в том числе таких, которые избрали своим символом Степана Бандеру — коллаборанта немецких нацистов. Такой режим очень трудно считать демократическим», — отметил эксперт.

В этих условиях реакция населения Донбасса в 2014 году, выход из подчинения Киеву и создание своего ополчения имеют оборонительный характер, считает Пьерантони.

С другой стороны, РФ использует своё влияние на ДНР и ЛНР, чтобы предотвратить шаги, направленные на их окончательное отделение от Украины, утверждает эксперт.

Вспомнив события августа 2014 года, когда войскам киевского режима было нанесено тяжёлое поражение под Иловайском, Пьерантони рассказал, что РФ могла бы воспользоваться данными событиями, чтобы добиться окончательного раскола Украины, но не сделала этого.

«Украинская армия была ослаблена, отдельные части обратились в бегство. Части донбасского ополчения приближались к Мариуполю и теоретически могли войти в Харьков, где существовало движение, которое бы их поддержало. Чтобы такой сценарий стал реальностью, Российской Федерации даже не пришлось бы использовать свои войска, достаточно было оказать ополчению Донбасса… широкомасштабную поддержку оружием, боеприпасами и продовольствием. Пошло на это правительство Путина? Ничего подобного!», — указал Пьерантони.

Ополченец ДНР рассказал о ленинских вещах, о которых говорили пленные под Иловайском © РИА Новости, Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк

По мнению эксперта, политика РФ направлена на «финляндизацию» Украины, то есть на достижение этой страной нейтрального статуса.

С этой целью Россия продвигает идею конституционной реформы, которая предоставила бы определённую автономию Донецку и Луганску, а не их полную независимость.

«Таким образом, текущая политика РФ в отношении Украины не только не агрессивна, но и, при удачном стечении обстоятельств, объективно позволит стране стать более свободной и по-настоящему мультикультурной», — отметил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.