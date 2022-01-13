Венесуэльский обозреватель доказывает, что политика РФ в отношении Украины не агрессивна, рассказывает, кто является главным противником США, и объясняет, какая опасность исходит от внутренней нестабильности в этой стране

- Сеньор Андрес, Россия поставила вопрос о нераспространении вблизи её границ ракетных ударных комплексов США и НАТО. Эта тема в ближайшие дни будет обсуждаться Россией с НАТО и с США. Как вы считаете, насколько правомерна такая точка зрения России? Андрес Пьерантони: кто он © скриншот видео Globovision

— Действительно, можно вспомнить, что во время периода между падением Берлинской стены и распадом СССР были достигнуты устные договорённости о том, что страны Восточной Европы, входившие в Организацию Варшавского договора, не будут вступать в блок НАТО.

Конечно, возникает вопрос, почему такой важный вопрос не был зафиксирован в договоре?

Так или иначе, эти договорённости не были выполнены.

НАТО постоянно расширялось, и этот вопрос стал критическим для безопасности России. Как проиграть всё. Московские переговоры 9-10 февраля 1990 года об объединении Германии © РИА Новости, Виталий Савельев / Перейти в фотобанк

В случае вступления в военный блок Украины и размещении там ракет уязвимость РФ резко возрастёт.

Владимир Путин заявил недавно, что подлётное время таких ракет до Москвы может составить около 10 минут, а в случае гиперзвуковых ракет — пяти.

Налицо нарушение стратегического паритета.

Можно вспомнить историю применения Соединёнными Штатами ядерного оружия. В США говорят, что использование атомных бомб сохранило жизни десяткам тысяч американцев, которые погибли бы в случае вторжения на Японские острова. Однако флот Японии был уничтожен, в условиях морской блокады страна капитулировала бы и без необходимости вторжения. Настоящей целью бомбардировок был СССР, и это признавал позднее Уинстон Черчилль в своих мемуарах. Необходимо было дать понять Иосифу Сталину, что он должен принять условия, диктуемые Западом, с учётом того, что в тот момент СССР не обладал ядерным оружием.

Таким образом, можно рассматривать американские «оборонительные» пусковые ракетные установки (которые легко переделываются под ударные ракеты) в Восточной Европе, как, в известной степени, повторение ситуации, когда у США было ядерное оружие, а у СССР — нет.

Можно вспомнить, что и Карибский кризис не начался с размещения советских ракет на Кубе, а с установки американских ракет в Турции, откуда можно было атаковать СССР с небольшого расстояния. Как известно, кризис был урегулирован взаимным выводом ракет — советских с Кубы и американских из Турции. Макрон признал ошибку НАТО перед Россией © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

То есть политика США по использованию ядерного компонента для давления на своих противников (ранее СССР, сейчас РФ) началась далеко не вчера.

Если Россия позволит, чтобы граничащие с ней страны, включая Украину, станут членами НАТО, то она лишится равноценных возможностей для обороны, и США смогут диктовать ей свои правила игры.

Естественно, Россия будет всеми средствами стремиться избежать такой ситуации.



- США и НАТО в качестве причины распространения ударных ядерных комплексов называют «агрессивные планы» России относительно Украины. Россия отрицает наличие таких планов, а скопление войск вблизи границы с Украиной объясняет своим правом их размещать их на своей территории, когда и как угодно. Как вы считаете, с вашей точки зрения, чья аргументация убедительнее?



— Нужно смотреть на конкретные факты. Когда говорят, что украинское правительство — это демократия, не объясняют, что после «Майдана» и государственного переворота 2014 года демократии на Украине не существует. В том числе не были демократическими и выборы, на которых победил Владимир Зеленский. Начиная с 2014 года на Украине регулярно убивают оппозиционных деятелей, правительство запрещает политические партии, под предлогом «войны с Россией» закрывают СМИ, на высокие посты назначают крайне правых экстремистов, в том числе таких, которые избрали своим символом Степана Бандеру — коллаборанта немецких нацистов. «Бандера — герой для кого-то, и это классно!» Кто помогает власти в Киеве раскалывать Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк



Когда после переворота 2014 года на Донбассе начинается движение, направленное против новых властей Киева, оно имело характер самообороны.

Украинская армия очень неохотно начинала войну против своих соотечественников, боевые действия разгорелись позже, с прибытием на Донбасс формирований украинских националистических организаций.

Возвращаясь к вопросу, давайте вспомним, что в августе 2014 года силам киевского режима было нанесено тяжёлое поражение под Иловайском. Украинская армия была ослаблена, отдельные части обратились в бегство. Части донбасского ополчения приближались к Мариуполю и теоретически могли войти в Харьков, где существовало движение, которое бы их поддержало. Эксперт: Мариуполь тихо ненавидит нынешнюю украинскую власть © Facebook/Андрей Мишин

Чтобы такой сценарий стал реальностью, Российской Федерации даже не пришлось бы использовать свои войска, достаточно было оказать ополчению Донбасса (в котором были добровольцы из России, но основную его массу составляли жители Украины) широкомасштабную поддержку оружием, боеприпасами и продовольствием.

Пошло на это правительство Путина? Ничего подобного!

Совсем наоборот, оно сделало очень много, чтобы это наступление, которое могло бы привести к образованию независимой Новороссии, включающей несколько областей Украины, не состоялось. Кроме того, ДНР и ЛНР не объединяются, и между ними сохраняется граница, совпадающая с административными границами Украины. Думаю, что это тоже объясняется влиянием РФ на республики, и получается, что Россия стремится сохранить даже административно-территориальное устройство Украины. В такой ситуации абсолютно непохоже, чтобы РФ была агрессивна по отношению к Украине, стремилась присоединить к себе регионы этой страны или расколоть её.

Мне кажется, что РФ надеется на «финляндизацию» Украины, то есть на её нейтральный статус. С этой целью Россия продвигает идею конституционной реформы, которая предоставила бы определённую автономию Донецку и Луганску. Стать Австрией. Американский политолог дал неожиданный совет Украине © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Такой шаг избавил бы русский язык и культуру на Украине от официальной дискриминации, которую в настоящее время проводит киевский режим, и сделал бы страну более демократической.

Не часть России и не пророссийский режим, а нейтральная страна, имеющая отношения с РФ, США, странами Европы, если угодно, «буферное государство».

Таким образом, текущая политика РФ в отношении Украины не только не агрессивна, но и, при удачном стечении обстоятельств, объективно позволит стране стать более свободной и по-настоящему мультикультурной.



- Как вы считаете, с чем связан конфликт между Россией и Украиной и Россией и США: геополитическим переделом мира? «Агрессией России»? Устаревшими подходами США к мировым политическим процессам? С чем-то ещё?



— Одну из причин я назвал бы исторической, связанной с извечным желанием Запада подчинить себе Россию и её огромные пространства. Можно сказать, что даже поход Наполеона Бонапарта был одним из звеньев этой перманентной агрессии. Хотел бы в этой связи порекомендовать отличное интервью Андрея Фурсова 2014 года, опубликованное под заголовком «Сломает ли Путин западный сценарий», которое остаётся чрезвычайно актуальным и сейчас, полностью объясняя, к примеру, недавние события в Казахстане. Евгений Сингатулин: Китай видит свое процветание в благополучии соседей © предоставлено Евгением Сингатулиным

Другая причина связана с Китаем. Главной проблемой для США в настоящее время является не Россия, а Китай.

В последнем ежегодном отчёте Министерства обороны США, опубликованном в начале ноября, говорится о том, что к 2027 году китайская армия должна завершить важные реформы в области коммуникаций и компьютеризации, связанной, в частности, с искусственным интеллектом.

Тут стоит заметить, что по уровню оснащённости военной техникой Китай уже не слишком сильно отстаёт от США, а кое в чём даже и превосходит, например, китайский надводный военный флот больше американского.

Пентагон в шоке: новая китайская ракета показала поразительный военный прогресс Пекина © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

А в современной войне очень большое значение играет связь и координация действий между различными родами войск, в том числе на основе искусственного интеллекта.

У Китая пока что нет таких сложных систем. Чтобы вернуть Тайвань, Китаю необходимо достичь военного превосходства.

В этом случае Китай сможет вести переговоры с Тайванем о реинтеграции с позиции силы.

Итак, согласно вышеупомянутому американскому отчёту, Китай уже в 2027 году достигнет паритета с США в области современных военных технологий.

В связи с этим, для Пентагона важно подчинить Россию до этого времени, сделать, чтобы Россия перестала быть союзником Китая и чтобы можно было, к примеру, вновь начать строительство военных баз в Центральной Азии.

Надо отметить, что определённые американские правящие круги одержимы навязчивой идеей сохранения своего военного превосходства, несмотря на продолжающуюся потерю экономического лидерства США в мире.



- Как вы считаете, почему в мире ощущается столь напряженная политическая ситуация. Как вы думаете, насколько близки мы к войне? Или это только внешнее впечатление, а на самом деле, все идет без особых потрясений? Что вы думаете по этому поводу?



— С одной стороны, возможность крупномасштабного военного конфликта зависит от того, есть ли у США сильное военное превосходство. Чем оно меньше, тем меньше американцы будут стремится к конфликту. Сейчас это превосходство США уменьшается, особенно с учётом сближения, происходящего между Китаем и РФ. Но определённые круги в Вашингтоне стремятся что-то сделать до того, как данное превосходство исчезнет. Абзалов пояснил, как штурм Капитолия помешал Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

С другой стороны, в США наблюдается сильный внутренний раскол. Несколько дней назад бывший вице-президент США Дик Чейни и его дочь Элизабет (член Палаты представителей) оказались единственными выдающимися республиканцами, присутствовавшими на мероприятиях, посвященных годовщине атаки на Капитолий 6 января прошлого года.

Таким образом, республиканцы, за редким исключением, фактически отказываются осудить предпринятый экстремистами штурм, что ярко показывает глубину раскола.

Это порождает политическую нестабильность и трудности в достижении межпартийных договорённостей — питательную среду для различного рода авантюр.

Кстати, Дональд Трамп не занимал очень уж воинственной антироссийской позиции, но продолжил и обострил антикитайский курс, начатый Бараком Обамой.

Итак, США находятся на сложном этапе своей истории, отмеченном глубокими внутренними противоречиями и проблемами — результатом неолиберального курса, начатого при Рональде Рейгане. Особенно пострадали за последние сорок лет так называемые «реднеки», белый рабочий класс, что привело к резкому росту социально-политического недовольства этой части населения. Президент Джо Байден пытается отойти от него, но сделать это после сорока лет неолиберализма очень непросто.

Не следует забывать, что использование внешней политики в целях внутриполитической борьбы — очень распространённый в США приём. Например, таким образом можно продемонстрировать, что ты больший патриот, чем твой противник.

«Ах, так ты, Байден, якшаешься с Путиным? Да ты беспомощный, да ты слизняк, ты не можешь вести переговоры с Россией!»

И таким образом дискредитируют президента, или министра, и так далее.

На другом примере, связанном с моей страной, тоже можно видеть, как тесно внешняя политика США переплетается с внутренней. Что сейчас происходит в Венесуэле: Мадуро, Гуайдо, США и нефтяная война © Скриншот с видео Украина.ру

Как известно, попытка узурпации власти в стране американским ставленником Хуаном Гуайдо в 2019 году полностью провалилась.

Несмотря на то, что США и 50 зависимых от них стран признали его президентом Венесуэлы, никакой реальной власти у него нет.

Государственный департамент выступал за то, чтобы прекратить эту комедию 5 января прошлого года, сразу после вступления Байдена в должность.

Однако оказалось, что это невозможно сделать. Байдену нужен голос сенатора-демократа Боба Менендеса для принятия законов о социальных программах, которые в свою очередь нужны ему для того, чтобы демократы выиграли выборы в Палату представителей в ноябре этого года. Таким образом Менендес, выражая интересы экстремистского крыла кубинской общины США, блокирует вполне разумный внешнеполитический шаг нынешней администрации.

При таком взаимном влиянии внутренней и внешней политики ситуация нестабильности в стране, всё ещё являющейся сильнейшей в военном отношении в мире, не может не вызывать беспокойства