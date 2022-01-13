Экс-президент Украины Петр Порошенко по возвращении в Киев пытается устроить новый Майдан, нацеленный против действующего лидера Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Евгений Копатько о вероятности ареста Порошенко: никто его жалеть не будет © РИА Новости, Нина Зотина

Вторая и, по мнению эксперта, главная цель Порошенко — ситуацию как трамплин для политического реванша, то есть «отмайданить» действующего президента Владимира Зеленского.

«Для Порошенко идея реванша — это идея-фикс. Поскольку в 2019 году (речь о том, что на последних президентских выборах Порошенко проиграл Зеленскому — ред.) он получил глубочайшую психологическую травму, это у него на лбу написано, ради этой цели он готов поставить все на кон.

Он прекрасно понимает, что выиграть выборы и войти на Банковую с парадного хода — это нереальная задача, но он рассчитывает, что ему снова подгонят бульдозер», — сказал политолог.

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Порошенко собирается вернуться на Украину из своего зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу как только он пересечет границу.

Обвиняют Порошенко в госизмене, а ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента.