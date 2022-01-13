Евгений Копатько о вероятности ареста Порошенко: никто его жалеть не будет
Евгений Копатько о вероятности ареста Порошенко: никто его жалеть не будет
© РИА Новости, Нина Зотина
По его словам, у бывшего украинского лидера 2 основные цели. Первая — превратить уголовное дело против себя в политическое, показав, как «власть преследует патриота, лидера оппозиции».

Вторая и, по мнению эксперта, главная цель Порошенко —  ситуацию как трамплин для политического реванша, то есть «отмайданить»  действующего президента Владимира Зеленского.

«Для Порошенко идея реванша — это идея-фикс. Поскольку в 2019 году (речь о том, что на последних президентских выборах Порошенко проиграл Зеленскому — ред.) он получил глубочайшую психологическую травму, это у него на лбу написано, ради этой цели он готов поставить все на кон.

Он прекрасно понимает, что выиграть выборы и войти на Банковую с парадного хода — это нереальная задача, но он рассчитывает, что ему снова подгонят бульдозер», — сказал политолог.

Полностью интервью с Андреем Золотаревым можно прочитать здесь.

Порошенко собирается вернуться на Украину из своего зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу как только он пересечет границу.

Обвиняют Порошенко в госизмене, а ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента.