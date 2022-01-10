Советник Зеленского заявил, что 2022 год — это год серьезных инфляционных вызовов для всего мира и в частности для Украины.
По словам Устенко, в случае реализации негативного сценария из-за инфляции государство защитит наименее имущих.
«Каналы поддержки здесь могут быть разнообразными — начиная от адресных выплат по аналогии с текущей программой через систему «Дия», до аналога американских food stamp (не путать с советскими талонами, карточками и прочими историческими атрибутами)», — написал он.
Однако пользователи соцсети вспомнили именно советскую систему карточек эпохи дефицита.
«Дожились — до продуктовых карточек. Как бы это ни маскировалось», «Похоже, что эпоха бедности закончилась, началась эпоха нищеты», «Мужчина, просто сходите раз в Фору или Сильпо! Сам, без охраны. Тогда и скумбрия не по 8 грн будет», «Проблемы ручного регулирования экономики вы предлагаете решать путем дополнительного ручного вмешательства», — высказались украинцы в комментариях.
Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская оговорилась в интервью, заявив, что на ужин готовит скумбрию ценой 8 гривен (21,6 руб.) за килограмм.