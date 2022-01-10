Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко предположил в Facebook, что из-за инфляции правительство Украины может задействовать адресные выплаты неимущим гражданам, в том числе в форме талонов на продукты

Советник Зеленского заявил, что 2022 год — это год серьезных инфляционных вызовов для всего мира и в частности для Украины.

Оговорка по Фрейду: жена Зеленского «споткнулась» о скумбрию © Елена Зеленская/Фейсбук

«Каналы поддержки здесь могут быть разнообразными — начиная от адресных выплат по аналогии с текущей программой через систему «Дия», до аналога американских food stamp (не путать с советскими талонами, карточками и прочими историческими атрибутами)», — написал он.

Запасы газа на Украине стремительно тают: людей ждут холодные дома и галопирующая инфляция © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Дожились — до продуктовых карточек. Как бы это ни маскировалось», «Похоже, что эпоха бедности закончилась, началась эпоха нищеты», «Мужчина, просто сходите раз в Фору или Сильпо! Сам, без охраны. Тогда и скумбрия не по 8 грн будет», «Проблемы ручного регулирования экономики вы предлагаете решать путем дополнительного ручного вмешательства», — высказались украинцы в комментариях.

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская оговорилась в интервью, заявив, что на ужин готовит скумбрию ценой 8 гривен (21,6 руб.) за килограмм.