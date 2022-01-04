Воровство российского газа приведет к концу транзита голубого топлива через территорию Украины. Такое мнение выразил член Совета Федерации и телеведущий Алексей Пушков 4 января в своем Telegram

«Может, Гондурас?»: Пушков высмеял заявление Гордона о Зеленском © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Андрей Коболев допустил, что Киев будет вынужден воровать российское топливо из трубы при недостаточном уровне импорта горючего для покрытия суточных дефицитов.

Сенатор подчеркнул, что в таком случае Россия пойдет на разрыв действующего соглашения с украинской стороной.

«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава Нафтогаза Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — подчеркнул Пушков.

Из-за отсутствия прямых контрактов с «Газпромом» Украина закупает российский газ через европейских посредников, однако в ЕС из-за сверхвысоких цен не заказывают дополнительные объемы газа, которые киевский режим мог бы получить по «виртуальному реверсу», отбирая газ из своей транзитной трубы и расплачиваясь потом с клиентами «Газпрома» в ЕС. Это негативно сказывается на перспективах отопительного сезона на Украине, где уже в январе может образоваться сильнейший дефицит газа.