Главное за ночь 6 февраля
Расчеты FPV-дронов уничтожили пикап и замаскированное орудие ВСУ М-777 на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом и других событиях рассказал 6 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Российский флаг вывесили во время матча сборных США и Чехии на Олимпиаде. Об этом сообщает портал Sport.cz. При этом на соревновательных площадках, в медиацентре и Олимпийской деревне действует запрет проносить флаги.🟦 В Милане прошла церемония встречи олимпийского огня.🟦 На записи у камеры заключения Эпштейна в день его смерти обнаружили "оранжевый силуэт". Заключение следствия опубликовано на сайте Минюста США. ФБР предположило, что это может быть заключенный, которого сопровождали в соседнюю от Эпштейна камеру, а оранжевый цвет объясняется тюремной робой.🟦 Американский лидер Дональд Трамп хочет переименовать в свою честь вокзал Пенн-стэйшн в Нью-Йорке и аэропорт имени Даллеса под Вашингтоном, сообщает телеканал CNN. Такое условие американский лидер назвал для разблокировки средств на строительство нового тоннеля под рекой Гудзон. Речь идет о порядка 16 миллиардах долларов. 🟦 Президент Эстонии Алар Карис и премьер-министр Кристен Михал разошлись во мнениях о необходимости назначения спецпосланника ЕС для переговоров с Россией, сообщило агентство Bloomberg. Премьер-министр заявил, что прямые переговоры с Россией "неуместны". По его мнению, "в случае с Москвой работает только давление".О других событиях - в материале ПВО ночью сбила почти 40 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Расчеты FPV-дронов уничтожили пикап и замаскированное орудие ВСУ М-777 на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом и других событиях рассказал 6 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Российский флаг вывесили во время матча сборных США и Чехии на Олимпиаде. Об этом сообщает портал Sport.cz.
При этом на соревновательных площадках, в медиацентре и Олимпийской деревне действует запрет проносить флаги.
🟦 В Милане прошла церемония встречи олимпийского огня.
🟦 На записи у камеры заключения Эпштейна в день его смерти обнаружили "оранжевый силуэт". Заключение следствия опубликовано на сайте Минюста США. ФБР предположило, что это может быть заключенный, которого сопровождали в соседнюю от Эпштейна камеру, а оранжевый цвет объясняется тюремной робой.
🟦 Американский лидер Дональд Трамп хочет переименовать в свою честь вокзал Пенн-стэйшн в Нью-Йорке и аэропорт имени Даллеса под Вашингтоном, сообщает телеканал CNN. Такое условие американский лидер назвал для разблокировки средств на строительство нового тоннеля под рекой Гудзон. Речь идет о порядка 16 миллиардах долларов.
🟦 Президент Эстонии Алар Карис и премьер-министр Кристен Михал разошлись во мнениях о необходимости назначения спецпосланника ЕС для переговоров с Россией, сообщило агентство Bloomberg. Премьер-министр заявил, что прямые переговоры с Россией "неуместны". По его мнению, "в случае с Москвой работает только давление".
О других событиях - в материале ПВО ночью сбила почти 40 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния