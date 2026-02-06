https://ukraina.ru/20260206/glavnoe-za-noch-6-fevralya-1075295670.html

Главное за ночь 6 февраля

Главное за ночь 6 февраля - 06.02.2026 Украина.ру

Главное за ночь 6 февраля

Расчеты FPV-дронов уничтожили пикап и замаскированное орудие ВСУ М-777 на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом и других событиях рассказал 6 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-06T08:11

2026-02-06T08:11

2026-02-06T08:11

новости

россия

джеффри эпштейн

сша

днепр

дональд трамп

украина.ру

вооруженные силы украины

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg

🟦 Российский флаг вывесили во время матча сборных США и Чехии на Олимпиаде. Об этом сообщает портал Sport.cz. При этом на соревновательных площадках, в медиацентре и Олимпийской деревне действует запрет проносить флаги.🟦 В Милане прошла церемония встречи олимпийского огня.🟦 На записи у камеры заключения Эпштейна в день его смерти обнаружили "оранжевый силуэт". Заключение следствия опубликовано на сайте Минюста США. ФБР предположило, что это может быть заключенный, которого сопровождали в соседнюю от Эпштейна камеру, а оранжевый цвет объясняется тюремной робой.🟦 Американский лидер Дональд Трамп хочет переименовать в свою честь вокзал Пенн-стэйшн в Нью-Йорке и аэропорт имени Даллеса под Вашингтоном, сообщает телеканал CNN. Такое условие американский лидер назвал для разблокировки средств на строительство нового тоннеля под рекой Гудзон. Речь идет о порядка 16 миллиардах долларов. 🟦 Президент Эстонии Алар Карис и премьер-министр Кристен Михал разошлись во мнениях о необходимости назначения спецпосланника ЕС для переговоров с Россией, сообщило агентство Bloomberg. Премьер-министр заявил, что прямые переговоры с Россией "неуместны". По его мнению, "в случае с Москвой работает только давление".О других событиях - в материале ПВО ночью сбила почти 40 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

россия

сша

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, джеффри эпштейн, сша, днепр, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, фбр