История
6 февраля 1996 года жёлто-голубой флаг был поднят на антарктической станции. Началась первая украинская экспедиция на ледяной континент, британская станция "Фарадей" стала именоваться "Академик Вернадский". Как же получилось, что у украинской стороны не оказалось своего куска советского "антарктического пирога"?
Не секрет, что осваивали шестой континент представители всех республик СССР, а станции со всем имуществом достались только Российской Федерации. Украине было отказано в передаче хотя бы одной из них. Взамен было предложено использовать отдельные объекты из состава Российской антарктической экспедиции, исключительно на правах аренды.На протяжении февраля-августа 1992 года академик Пётр Федосеевич Гожик и ряд других учёных и специалистов направляли инициативные письма и обращения к государственным органам по поводу необходимости самостоятельной деятельности Украины в Антарктиде. 3 июля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук издал соответствующий указ. В августе того же года Верховная Рада одобрила присоединение Украины к Антарктическому договору, а 26 октября 1993 года в составе Академии наук Украины появился Центр антарктических исследований (ЦАИ), который возглавил его создатель П.Ф. Гожик.Ветераны советских экспедиций продолжали работать на российских объектах или заключали контракты с другими странами, имевшими на этом континенте исследовательскую базу.И тут вдруг оказалось, что в Антарктиде есть ненужный объект.В ноябре 1993 года Великобритания распространила через свои посольства предложения по передаче станции "Фарадей" на острове Галиндез Аргентинского архипелага одной из "неантарктических" стран. В марте-апреле 1994 года украинский полярник А. Чебуркин первым отправляется туда. В августе 1994 года Британия принимает решение передать станцию "Фарадей" Украине, предлагая отправить трёх исследователей для дополнительного изучения систем жизнеобеспечения станции, научной деятельности, которая на ней проводится, а также топливного хозяйства и системы связи.Что же представляла собой станция "Фарадей" и почему она стала неинтересна подданным Её Величества? Научная база на Аргентинских островах вблизи Антарктического полуострова была основана во время британской экспедиции на Землю Грейама в 1934-37 годах, но поначалу постоянно не работала, а использовалась по необходимости. Как постоянно действующая метеообсерватория база начала работать на острове Винтер с 1947 года, но была разрушена цунами.На протяжении зимы 1953-54 годов станция была перенесена на мыс Марина острова Галиндез. После 1953 года тут было возведено ещё несколько строений, но большинство из оставленных Украине сооружений было построено на протяжении 1979-1980 годов. На станции во время смены экспедиций может работать до 24 человек, а штат зимовщиков составляет 12 человек. Там расположено два модуля из немагнитного материала, где установлены магнитометры, аэрологический павильон (используется также как гараж для двух снегоходов), лаборатория, столярная мастерская с двумя холодильниками, строение аварийной базы, которая приспособлена под склад оборудования и запаса продуктов. В 1984 году был также построен небольшой домик аварийной базы на полуострове за 9 км от станции – так называемый дом Расмуссена.К станции приписано два британских мемориала – крест над захоронением погибших в 1976 году исследователей Г.Х. Харгривза, М.А. Уокера и Г.Дж. Уитфилда на острове Расмуссена и братская могила павших во время фолклендской войны 1982 года британских военнослужащих А.С. Моргана, К.П. Оклтона и Дж. Колла на острове Петерманн.Территория станции прилегает к британскому владению, права на которое уже почти два века оспаривает Аргентина, которая называет Фолкленды Мальвинскими островами. Во время войны 1982 года эхо противостояния между странами докатилось и до Антарктиды. Однако не это стало причиной отказа британцев от "Фарадея". Потеря интереса к станции была связана с тем, что там не было технической возможности оборудовать взлётно-посадочную полосу. Сообщение со станцией возможно только в короткий период антарктической навигации по морю.21 ноября 1994 года небезызвестный фонд Сороса "Возрождение"* выделяет $ 12 тыс. на проект "Украина возвращается в Антарктику", а 12 декабря экспедиция в составе сотрудников ЦАИ Ю. Оскрета (начальник экспедиции), А. Люшнивского (системы связи), В. Гергиева (системы жизнеобеспечения) и сотрудника КГУ Г. Милиневского(научные программы) прибывает на станцию "Фарадей" для участия в совместной британско-украинской экспедиции.18 декабря 1994 года над "Фарадеем" впервые был поднят флаг Украины, но пока только рядом с "Юнион-джеком". 20 июля 1995 года в Лондоне посол Украины Сергей Комиссаренко подписывает межправительственное соглашение, а директор ЦАИ Гожик – меморандум о передаче антарктической станции "Фарадей" Украине не позже 31 марта 1996 года.6 февраля 1996 на станции было торжественно спущен британский флаг и впервые поднят государственный флаг Украины, что символизировало заключительный этап передачи станции и переименования её в "Академик Вернадский".С тех пор там работают украинские полярники, уже 23-я по счету экспедиция. На станции хранится особый сувенир – заламинированная фунтовая монета, за которую британцы символически продали станцию новым владельцам. С 2006 года Украина приобрела статус консультативной стороны Договора об Антарктике, с правом голоса и вето. Из 193 стран ООН его имеют только 29.В январе 2011 года ученые академических институтов, отраслевых НИИ и вузов Украины начали реализацию Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике на 2011-2020 годы.Кроме оставленных британскими исследователями сооружений, на станции строятся и новые. В марте 2011 года архиепископ УПЦ Львовский и Галицкий Августин (Маркевич) освятил собранную здесь часовню во имя святого равноапостольного князя Владимира. Таким образом, и в Антарктиде есть церковное имущество, на которое могут позариться раскольники.В марте 2018 года Министерством образования и науки Украины запущена программа по проведению капитального ремонта на станции. В частности, начаты работы по установке метеорологических радаров производства Харьковского радиоастрономического института.Не остается в стороне антарктическая станция и от модных идеологических веяний.В сентябре того же 2018 года было объявлено о наборе участников XXIV антарктической экспедиции (2019-2020 гг.) без каких-либо гендерных ограничений, ведь до этого были экспедиции без единой дамы.В течение всего этого времени порой станция оказывалась на грани остановки.В конце 2014 года выезд двенадцати полярников — участников XIX Украинской антарктической экспедиции и вся украинская программа антарктических исследований оказались под угрозой из-за финансовых проблем, вызванных падением курса гривны и другими проблемами украинского государства. У Украины нет экспедиционного судна ледового класса. Основные расходы по антарктической программе – фрахт такого судна за границей, а также закупка горюче-смазочных и других материалов. Но в конце концов средства найти удалось, и станция продолжает работу в штатном режиме.С тех пор существует опасность, что законодатели "потеряют" в бюджете эти пункты, и полярникам придется остаться там на вынужденную повторную зимовку без достаточных для жизнедеятельности запасов. Впрочем, такая угроза может осуществиться и при достаточном финансировании, ведь океан там капризен, авиасообщения нет.***С приходом к власти Владимира Зеленского деятельность Украины в Антарктиде резко активизировалась. Была принята новая программа деятельности в Антарктике, у Британии был закуплен ледокол, получивший название "Ноосфера" – весной 2022 года он осуществил первый рейс к станции, а на настоящий момент используется для осуществления морских исследований США.Станция продолжает работать и в военное время – даже не смотря на то, что прямого сообщения с Одессой нет.* Признан в России нежелательной организацией.
6 февраля 1996 года жёлто-голубой флаг был поднят на антарктической станции. Началась первая украинская экспедиция на ледяной континент, британская станция "Фарадей" стала именоваться "Академик Вернадский". Как же получилось, что у украинской стороны не оказалось своего куска советского "антарктического пирога"?
Не секрет, что осваивали шестой континент представители всех республик СССР, а станции со всем имуществом достались только Российской Федерации. Украине было отказано в передаче хотя бы одной из них. Взамен было предложено использовать отдельные объекты из состава Российской антарктической экспедиции, исключительно на правах аренды.
На протяжении февраля-августа 1992 года академик Пётр Федосеевич Гожик и ряд других учёных и специалистов направляли инициативные письма и обращения к государственным органам по поводу необходимости самостоятельной деятельности Украины в Антарктиде. 3 июля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук издал соответствующий указ. В августе того же года Верховная Рада одобрила присоединение Украины к Антарктическому договору, а 26 октября 1993 года в составе Академии наук Украины появился Центр антарктических исследований (ЦАИ), который возглавил его создатель П.Ф. Гожик.
Ветераны советских экспедиций продолжали работать на российских объектах или заключали контракты с другими странами, имевшими на этом континенте исследовательскую базу.
И тут вдруг оказалось, что в Антарктиде есть ненужный объект.
В ноябре 1993 года Великобритания распространила через свои посольства предложения по передаче станции "Фарадей" на острове Галиндез Аргентинского архипелага одной из "неантарктических" стран. В марте-апреле 1994 года украинский полярник А. Чебуркин первым отправляется туда. В августе 1994 года Британия принимает решение передать станцию "Фарадей" Украине, предлагая отправить трёх исследователей для дополнительного изучения систем жизнеобеспечения станции, научной деятельности, которая на ней проводится, а также топливного хозяйства и системы связи.
Что же представляла собой станция "Фарадей" и почему она стала неинтересна подданным Её Величества? Научная база на Аргентинских островах вблизи Антарктического полуострова была основана во время британской экспедиции на Землю Грейама в 1934-37 годах, но поначалу постоянно не работала, а использовалась по необходимости. Как постоянно действующая метеообсерватория база начала работать на острове Винтер с 1947 года, но была разрушена цунами.
На протяжении зимы 1953-54 годов станция была перенесена на мыс Марина острова Галиндез. После 1953 года тут было возведено ещё несколько строений, но большинство из оставленных Украине сооружений было построено на протяжении 1979-1980 годов. На станции во время смены экспедиций может работать до 24 человек, а штат зимовщиков составляет 12 человек. Там расположено два модуля из немагнитного материала, где установлены магнитометры, аэрологический павильон (используется также как гараж для двух снегоходов), лаборатория, столярная мастерская с двумя холодильниками, строение аварийной базы, которая приспособлена под склад оборудования и запаса продуктов. В 1984 году был также построен небольшой домик аварийной базы на полуострове за 9 км от станции – так называемый дом Расмуссена.
К станции приписано два британских мемориала – крест над захоронением погибших в 1976 году исследователей Г.Х. Харгривза, М.А. Уокера и Г.Дж. Уитфилда на острове Расмуссена и братская могила павших во время фолклендской войны 1982 года британских военнослужащих А.С. Моргана, К.П. Оклтона и Дж. Колла на острове Петерманн.
© uritsk.livejournal.comантарктическая станция «Академик Вернадский»
антарктическая станция «Академик Вернадский»
© uritsk.livejournal.com
антарктическая станция «Академик Вернадский»
Территория станции прилегает к британскому владению, права на которое уже почти два века оспаривает Аргентина, которая называет Фолкленды Мальвинскими островами. Во время войны 1982 года эхо противостояния между странами докатилось и до Антарктиды. Однако не это стало причиной отказа британцев от "Фарадея". Потеря интереса к станции была связана с тем, что там не было технической возможности оборудовать взлётно-посадочную полосу. Сообщение со станцией возможно только в короткий период антарктической навигации по морю.
21 ноября 1994 года небезызвестный фонд Сороса "Возрождение"* выделяет $ 12 тыс. на проект "Украина возвращается в Антарктику", а 12 декабря экспедиция в составе сотрудников ЦАИ Ю. Оскрета (начальник экспедиции), А. Люшнивского (системы связи), В. Гергиева (системы жизнеобеспечения) и сотрудника КГУ Г. Милиневского(научные программы) прибывает на станцию "Фарадей" для участия в совместной британско-украинской экспедиции.
18 декабря 1994 года над "Фарадеем" впервые был поднят флаг Украины, но пока только рядом с "Юнион-джеком". 20 июля 1995 года в Лондоне посол Украины Сергей Комиссаренко подписывает межправительственное соглашение, а директор ЦАИ Гожик – меморандум о передаче антарктической станции "Фарадей" Украине не позже 31 марта 1996 года.
6 февраля 1996 на станции было торжественно спущен британский флаг и впервые поднят государственный флаг Украины, что символизировало заключительный этап передачи станции и переименования её в "Академик Вернадский".
С тех пор там работают украинские полярники, уже 23-я по счету экспедиция. На станции хранится особый сувенир – заламинированная фунтовая монета, за которую британцы символически продали станцию новым владельцам. С 2006 года Украина приобрела статус консультативной стороны Договора об Антарктике, с правом голоса и вето. Из 193 стран ООН его имеют только 29.
В январе 2011 года ученые академических институтов, отраслевых НИИ и вузов Украины начали реализацию Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике на 2011-2020 годы.
Кроме оставленных британскими исследователями сооружений, на станции строятся и новые. В марте 2011 года архиепископ УПЦ Львовский и Галицкий Августин (Маркевич) освятил собранную здесь часовню во имя святого равноапостольного князя Владимира. Таким образом, и в Антарктиде есть церковное имущество, на которое могут позариться раскольники.
В марте 2018 года Министерством образования и науки Украины запущена программа по проведению капитального ремонта на станции. В частности, начаты работы по установке метеорологических радаров производства Харьковского радиоастрономического института.
Не остается в стороне антарктическая станция и от модных идеологических веяний.
В сентябре того же 2018 года было объявлено о наборе участников XXIV антарктической экспедиции (2019-2020 гг.) без каких-либо гендерных ограничений, ведь до этого были экспедиции без единой дамы.
В течение всего этого времени порой станция оказывалась на грани остановки.
В конце 2014 года выезд двенадцати полярников — участников XIX Украинской антарктической экспедиции и вся украинская программа антарктических исследований оказались под угрозой из-за финансовых проблем, вызванных падением курса гривны и другими проблемами украинского государства. У Украины нет экспедиционного судна ледового класса. Основные расходы по антарктической программе – фрахт такого судна за границей, а также закупка горюче-смазочных и других материалов. Но в конце концов средства найти удалось, и станция продолжает работу в штатном режиме.
С тех пор существует опасность, что законодатели "потеряют" в бюджете эти пункты, и полярникам придется остаться там на вынужденную повторную зимовку без достаточных для жизнедеятельности запасов. Впрочем, такая угроза может осуществиться и при достаточном финансировании, ведь океан там капризен, авиасообщения нет.
***
С приходом к власти Владимира Зеленского деятельность Украины в Антарктиде резко активизировалась. Была принята новая программа деятельности в Антарктике, у Британии был закуплен ледокол, получивший название "Ноосфера" – весной 2022 года он осуществил первый рейс к станции, а на настоящий момент используется для осуществления морских исследований США.
Станция продолжает работать и в военное время – даже не смотря на то, что прямого сообщения с Одессой нет.
* Признан в России нежелательной организацией.
