https://ukraina.ru/20260206/pvo-nochyu-sbila-pochti-40-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1075295519.html

ПВО ночью сбила почти 40 вражеских дронов над Россией

ПВО ночью сбила почти 40 вражеских дронов над Россией - 06.02.2026 Украина.ру

ПВО ночью сбила почти 40 вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 38 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 6 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-06T07:44

2026-02-06T07:44

2026-02-06T07:51

новости

россия

белгород

брянская область

вячеслав гладков

украина.ру

минобороны

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6e00d0e70807e6ebc85b4cedb0646e6f.jpg.webp

Из них 26 уничтожили над территорией Брянской области, десять – над Белгородской и по одному – над территорией Липецкой области и акваторией Черного моря."По предварительным данным, пострадавших в ходе удара по Белгороду нет, — мэр Валентин Демидов К сожалению, есть повреждения инфраструктуры и сбои в подаче электроснабжения и теплоснабжения", - указали в посте канала. Губернатор области Вячеслав Гладков отметил, что пока полностью восстановить энергоснабжение Белгорода не удалось, восстановительные работы продолжаются. По его словам, часть объектов подключено к генераторам. Школы и детские сады функционируют в обычном порядке.О других попытках атаковать - в материале Силы ПВО отразили атаку на регионы России, большую часть украинских БПЛА сбили над двумя областями на сайте Украина.ру.

россия

белгород

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белгород, брянская область, вячеслав гладков, украина.ру, минобороны, сво, спецоперация