ПВО ночью сбила почти 40 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 38 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 6 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них 26 уничтожили над территорией Брянской области, десять – над Белгородской и по одному – над территорией Липецкой области и акваторией Черного моря."По предварительным данным, пострадавших в ходе удара по Белгороду нет, — мэр Валентин Демидов К сожалению, есть повреждения инфраструктуры и сбои в подаче электроснабжения и теплоснабжения", - указали в посте канала. Губернатор области Вячеслав Гладков отметил, что пока полностью восстановить энергоснабжение Белгорода не удалось, восстановительные работы продолжаются. По его словам, часть объектов подключено к генераторам. Школы и детские сады функционируют в обычном порядке.О других попытках атаковать - в материале Силы ПВО отразили атаку на регионы России, большую часть украинских БПЛА сбили над двумя областями на сайте Украина.ру.
Из них 26 уничтожили над территорией Брянской области, десять – над Белгородской и по одному – над территорией Липецкой области и акваторией Черного моря.
"По предварительным данным, пострадавших в ходе удара по Белгороду нет, — мэр Валентин Демидов К сожалению, есть повреждения инфраструктуры и сбои в подаче электроснабжения и теплоснабжения", - указали в посте канала.
Губернатор области Вячеслав Гладков отметил, что пока полностью восстановить энергоснабжение Белгорода не удалось, восстановительные работы продолжаются. По его словам, часть объектов подключено к генераторам. Школы и детские сады функционируют в обычном порядке.