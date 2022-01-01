Мэр Киева Виталий Кличко обратился к странам Запада с советом «не поддаваться российской агрессии». Интервью столичного градоначальника опубликовала британская The Telegraph в субботу, 1 января.

«Мы не позволим вам вернуть нас в Советскую империю, от которой мы отказались навсегда. Украина выбрала европейский путь и хочет утвердиться в качестве законного члена европейской семьи», – сказал Кличко.

По его мнению, ответ на якобы ведущуюся российскую агрессию «должен быть твердым и непоколебимым и включать не только отключение России от мировых финансовых рынков, приостановку процесса сертификации трубопровода "Северный поток-2" и введение персональных санкций против высокопоставленных российских чиновников». Также, подчеркнул Кличко, можно увеличить военную помощь Украине.

В конце декабря мэр Киева устроил совещание с представителями бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры, подразделений Службы безопасности Украины, главного командования Вооруженных сил Украины. На нем он посоветовал горожанам «готовиться к худшему».