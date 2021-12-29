Пятый президент Украины Петр Порошенко 28 декабря в эфире «5 канала» раскритиковал российского лидера Владимира Путина из-за призыва к нерасширению НАТО

Россия четко дала понять, что продвижение НАТО на восток неприемлемо - Путин © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Джон Маккейн — "Россия это страна-бензоколонка с ракетами", но экономическая мощь России очень низкая… Единственное, чем может угрожать Путин — это ракетами», — заверил Порошенко.

По его словам, только народ Украины и страны члены альянса будут решать — быть Украине в НАТО или нет.

«Мы должны доказать Путину, что не ему включать или выключать зеленый свет светофора, никто ему не давал этого права. <…> Украина заплатит большую цену — у нас здесь нет никаких иллюзий, — но тысячи гробов уйдут отсюда в Россию. Будет огромная и мощная дестабилизация, которая будет опасна для России и для самого Путина», — пригрозил Порошенко.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Россия неоднократно заявляла, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — суверенное право.

В середине декабря Россия передала США и НАТО проекты договоренностей о гарантиях безопасности. В них содержатся пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины. Кроме того, Москва предложила Вашингтону вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории и исключить развертывание ядерного оружия вне национальной территории.