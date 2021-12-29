Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 28 декабря в интервью газете Welt назвал требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «совершенно неприемлемыми»

Кулеба засомневался, что США согласятся с требованием РФ по НАТО © Facebook Dmytro Kuleba сказал Боррель.

По его словам, Москва впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее никогда не происходило.

«Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия», — отметил Боррель.

Боррель отметил, что переговоры должны касаться не только Украины и расширения НАТО на восток, а «всех нарушений договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году».

«Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом», — добавил Боррель.

По его словам, переговоры по архитектуре европейской безопасности и гарантиям безопасности — это «вопрос, который касается не только США и России».

«ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они проводятся в тесной координации с ЕС и при его участии», — считает Боррель.

В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы натовские страны предоставили гарантии, исключающие дальнейшее продвижение в восточном направлении, в частности, на украинскую территорию. Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.