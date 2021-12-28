Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал ровенский клуб «Верес». Сумма штрафа не уточняется.
«Причина [штрафа] — нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке, зафиксированном после матча 17-го тура Украинской профессиональной лиги (УПЛ) "Верес" — "Динамо". Решению КДК УАФ обжалованию не подлежит», — говорится в сообщении.
Президент клуба Иван Надеин пообещал, что впредь игроки «Вереса» будут давать официальные комментарии только по-украински.
По его словам, среди футболистов, не знающих украинский, якобы «сейчас есть такая тенденция, что им даже немного стыдно».
Он также заверил, что для игроков клуба с гражданством Украины, которые плохо знают государственный язык, организуют специальные курсы украинского языка.