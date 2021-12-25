Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев убеждён, что у Донбасса есть только один путь - политическая интеграция в Россию. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Политика Порошенко и Зеленского по отсечению Донбасса от Украины увенчалась успехом — шансов реинтегрировать регион у киевских властей нет, заявил эксперт. Золотарев объяснил, почему Разумков - это боль Зеленского © УНИАН

«Если называть вещи своими именами, момент упущен…Донбасс ушел. Началась экономическая интеграция в Россию, а следом произойдет и интеграция политическая. Да, есть вопрос, какими темпами это будет происходить, но стратегический выбор определен. В Донбассе тоже не горят желанием возвращаться в такую Украину», — сказал Золотарёв.

Только экстраординарные события могут изменить эту ситуацию, заключил эксперт.

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