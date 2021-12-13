Президент Украины Владимир Зеленский путем проведения референдума по Донбассу хотел бы показать Западу, что в обществе есть большой уровень неприятия «Минска». Стратегическая позиция Киева по Минским соглашениям состоит в том, что «мы не хотим и не можем его выполнить»

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о том, что Киев ведет активную работу над тем, чтобы уже в ближайшие дни на саммите ЕС в Брюсселе состоялась первая встреча Владимира Зеленского с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в формате нормандская тройка.

— Андрей Владимирович, насколько вообще реальна смена переговорного формата по Донбассу и какие последствия возможны, если это произойдет?

— Я не знаю, что происходит с послом Мельником. Некоторое время назад его называли компетентным профессионалом, но сейчас каждое его заявление — это чуть ли не образец фейк-политики. Это его высказывание должен комментировать не политолог, а психиатр. Оно уж совсем не вписывается ни в каноны, ни в логику отношений.

Встреча будет, но, учитывая события последнего месяца, это нельзя назвать встречей «нормандской четверки» или «тройки». Мельник в очередной раз прибег к околополитическим фантазиям. Явно, что это предложение не стоит ногами на твердой почве.

— Почему же Германия и другие западные страны его не одернут?

— Немцы сдержанны. Они это не комментируют, потому что разобрались. Что с него взять? Это типичный пример постмайданной внешней политики, когда чем громче заявление, и чем больше оно выпадает из ряда общепринятых правил, тем лучше.

— А насколько вообще для Зеленского может быть эффективна тактика, что «Запад бросил Украину в войне с Россией, поэтому нужно сплотиться вокруг меня»?

— Стратегические повороты руля нужно было осуществлять Зеленскому в 2019 году, когда был рейтинг доверия и можно было идти на любые действия, вплоть до реализации «Минска». Другое дело, что он испугался. Сейчас ему приходится играть в процесс, но он прекрасно понимает, что выполнять соглашения мы «не можем и не хотим». Такие люди как посол Мельник прекрасно играют в процесс.

— Зеленский также не исключил проведения всенародного голосования по Донбассу, Крыму и «в целом по прекращению войны». Есть стереотип, что на референдумах всегда голосуют так, как хочет власть. Если этот референдум состоится, какой результат хотел бы получить Зеленский?

— Он хотел бы показать западным партнерам, что в обществе есть большой уровень неприятия «Минска», а для этого ему нужно опереться на большую легитимность. Окончательного решения нет. Есть позиция «не хотим и не можем», а дальше посмотрим.

Если будет обозначено что-то взамен, это может обернуться тем, что референдум даст положительный результат, а любители «красных линий» будут говорить, что мнение народа первично. Но это детали и тактика. Стратегически Киев не хочет и не может их выполнять.

— Возможен ли окончательный отказ Киева от Донбасса, в том смысле, что «совки не должны мешать нам строить европейскую страну»?

— Если называть вещи своими именами, момент упущен. Если в 2019 году еще можно было побороться за Донбасс, то сейчас политика Порошенко и Зеленского по выталкиванию Донбасса из Украины увенчалась успехом. Донбасс ушел. Началась экономическая интеграция в Россию, а следом произойдет и интеграция политическая. Да, есть вопрос, какими темпами это будет происходить, но стратегический выбор определен. В Донбассе тоже не горят желанием возвращаться в такую Украину. Только нечто экстраординарное может повернуть эту ситуацию вспять.

— Как Зеленский будет действовать в ситуации, когда его подталкивают к большой войне, а он воевать не хочет?

— Будет петлять, петлять и петлять. Понятно, что субъектность Украины на уровне нуля, но говорить о тотальной зависимости Киева от США нельзя. У власти эгоисты. Они думают о себе, а не о Соединенных Штатах. Поэтому там, где предложения США могут принять самоубийственный оборот для украинской власти, они не будут торопиться. Они будут изображать активность и замыливать глаза. Это они хорошо умеют.

— И Россия, и Запад неоднократно говорили, что у них нет целей осушить украинскую «ГТС» и что транзит газа будет продолжен. А что будет, если украинская «труба» придет в негодность, потому что ей никто не занимается?

— В очередной раз расскажут о «зраде» и поднимут цены на газ. Насколько я понимаю, уже готовятся не к виртуальному, а к реальному реверсу из Словакии. Этот процесс неизбежен. Если сейчас не решить вопрос с консорциумом (Германия, Россия, Украина), шансов модернизировать ее у Киева не будет. Можно отдать США, но это тема токсичная. Потому что 20 с лишним лет рассказывали, что «труба» — это национальное достояние и стратегический ресурс.

Другое дело, что сокращение транзита как раз бьет по тем, кто снимал сливки «с трубы». Пока речь идет о модернизации. Несколько миллиардов по мировым меркам — это не так много. Это отсрочит проблему. Если сохраняется статус-кво, то через 10-15 лет «труба» может оказаться непригодной.