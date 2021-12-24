Погребинский: Путин не успокоится, США пора «сматывать удочки» из Украины
Погребинский: Путин не успокоится, США пора «сматывать удочки» из Украины
© скриншот видео Первый канал
«Байден понимает, что если он откажется сегодня от диалога с Путиным, то он сдаст свой пост тому человеку, который будет после него в ситуации, когда сформируется российско-китайский союз. Ситуация самого большого политического кризиса для США со времен их существования», — сказал эксперт.

Бортник также отметил, что Байдену необходимо сохранить влияние, диалог и баланс с Россией, чтобы она не формировала серьезных союзов с Китаем.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что президенту России Владимиру Путину был бы смысл провести какие-либо переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, если бы американский коллега Джозеф Байден заставил Зеленского пойти на компромисс.    