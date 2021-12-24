Президент США Джозеф Байден вынужден искать компромиссы с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попробовать противодействовать укреплению ее стратегических отношений с Китаем. Такое мнение 23 декабря выразил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

Погребинский: Путин не успокоится, США пора «сматывать удочки» из Украины © скриншот видео Первый канал

Бортник также отметил, что Байдену необходимо сохранить влияние, диалог и баланс с Россией, чтобы она не формировала серьезных союзов с Китаем.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что президенту России Владимиру Путину был бы смысл провести какие-либо переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, если бы американский коллега Джозеф Байден заставил Зеленского пойти на компромисс.