«Байден понимает, что если он откажется сегодня от диалога с Путиным, то он сдаст свой пост тому человеку, который будет после него в ситуации, когда сформируется российско-китайский союз. Ситуация самого большого политического кризиса для США со времен их существования», — сказал эксперт.
Бортник также отметил, что Байдену необходимо сохранить влияние, диалог и баланс с Россией, чтобы она не формировала серьезных союзов с Китаем.
Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что президенту России Владимиру Путину был бы смысл провести какие-либо переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, если бы американский коллега Джозеф Байден заставил Зеленского пойти на компромисс.