На видео человек перелезает через забор у дома Поклонской и стучит в ее дверь.
«Это незваный "гость" из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри», — написала Поклонская.
Она пояснила, что крымские правоохранители сообщили ей через помощников, что не видят состава преступления в попытке проникновения на территорию ее дома.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может «испортить жизнь» Наталье Поклонской. Киев направил в Кабо-Верде запрос о ее экстрадиции. Апелляционный суд Киева разрешил задержать Поклонскую для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.
В МИД РФ подчеркнули, что у Украины нет полномочий для преследования Поклонской.