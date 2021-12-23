Экс-прокурор Крыма, посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская показала 23 декабря в Telegram видео, на котором, по ее словам, украинец пытается пробраться в ее дом в Крыму

На видео человек перелезает через забор у дома Поклонской и стучит в ее дверь.

«Это незваный "гость" из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри», — написала Поклонская.

Поклонская «отдала» борщ Украине © Наталья Поклонская/Instagram

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может «испортить жизнь» Наталье Поклонской. Киев направил в Кабо-Верде запрос о ее экстрадиции. Апелляционный суд Киева разрешил задержать Поклонскую для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.

В МИД РФ подчеркнули, что у Украины нет полномочий для преследования Поклонской.