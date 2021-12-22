Отток населения Украины сравним с числом погибших во Второй мировой войне, отметил в интервью Украина.ру директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«Своеобразный бантустан». От чего вымирает Украина © коллаж Украина.Ру

Золотарев отметил, что эти цифры сопоставимы с потерями Украины во Второй мировой войне.

«Это самый наглядный пример того, что Украина превратилась в страну прикладного социального дарвинизма и страну массовой эвакуации активного и трудоспособного населения», — указал политолог.

В демографическом плане у Украины самые пессимистические перспективы, спрогнозировал Золотарев.

По оценкам историков, потери Украины в ВОВ составляют около 8 млн человек.

Полностью интервью можно прочитать здесь.