Ранее украинский портал обнародовал цифру оттока населения с Украины — за последние 10 лет страну покинули и не вернулись более 3 млн человек.
Золотарев отметил, что эти цифры сопоставимы с потерями Украины во Второй мировой войне.
«Это самый наглядный пример того, что Украина превратилась в страну прикладного социального дарвинизма и страну массовой эвакуации активного и трудоспособного населения», — указал политолог.
В демографическом плане у Украины самые пессимистические перспективы, спрогнозировал Золотарев.
По оценкам историков, потери Украины в ВОВ составляют около 8 млн человек.
Полностью интервью можно прочитать здесь.