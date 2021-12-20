Если Польша, Великобритания и страны Балтии пытаются воспрепятствовать сертификации «Северного потока-2», то Австрия и Франция поддерживают Россию. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Украина.ру на Youtube США разыграют малую ядерную войну на территории Украины - Сивков