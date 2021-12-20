Политические преграды, чинимые немецкими "Зелёными" и Польшей, постепенно сходят на нет в свете продолжающегося процесса сертификации газопровода.
«И хорошо, что, скажем, австрийский министр иностранных дел Шалленберг сейчас выступил в поддержку «Северного потока-2». И так будут делать итальянцы, так будут делать другие представители Европейского союза», — сказал Рар.
Судьба «Северного потока-2», скорее, решится положительно, чем отрицательно, заключил Рар.
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