Нынешние бюрократические проволочки с сертификацией газопровода заключаются в перерегистрации компании-оператора Nord Stream 2 AG из юрисдикции Швейцарии в юрисдикцию Германии, отметил эксперт.
«Насколько отдалится запуск «СП-2», сказать сложно. Как быстро «Газпром» зарегистрирует эту «дочку» в Германии — тоже. Скорее всего, запуск газопровода сдвигается на период уже после отопительного сезона…Либо в мае, либо в июне он будет введен в эксплуатацию», — сказал Юшков.
Эксперт добавил, что европейцы сами создают себе проблемы, затягивая сертификацию газопровода: запуск «СП-2» мог бы поспособствовать прохождению трудного отопительного сезона в Европе.
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