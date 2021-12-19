Российский газопровод «Северный поток-2» будет введён в эксплуатацию не позднее мая-июня 2022 года, уверен эксперт по энергетике Игорь Юшков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Нынешние бюрократические проволочки с сертификацией газопровода заключаются в перерегистрации компании-оператора Nord Stream 2 AG из юрисдикции Швейцарии в юрисдикцию Германии, отметил эксперт. «Северный поток - 2» обречен? Юшков объяснил, чем Германия заменит российский газ © кадр из видео Украина.ру

«Насколько отдалится запуск «СП-2», сказать сложно. Как быстро «Газпром» зарегистрирует эту «дочку» в Германии — тоже. Скорее всего, запуск газопровода сдвигается на период уже после отопительного сезона…Либо в мае, либо в июне он будет введен в эксплуатацию», — сказал Юшков.

Эксперт добавил, что европейцы сами создают себе проблемы, затягивая сертификацию газопровода: запуск «СП-2» мог бы поспособствовать прохождению трудного отопительного сезона в Европе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.