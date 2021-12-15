Когда компанию Nord Stream 2 AG назначат оператором «Северного потока-2», то такие игроки, как Польша будут оспаривать это решение, подавать в европейский суд и говорить, что это неправомерное решение немецкого регулятора, прогнозирует эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Украина.ру.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на данный момент не может быть сертификации «Северного потока-2», поскольку проект не соответствует европейским нормам. По ее словам, трубопровод не удовлетворяет требования европейского законодательства. До этого единственное требование Берлина состояло в том, чтобы Nord Stream2 был зарегистрирован в Германии, и вся документация была доступна немецкому регулятору.

- Игорь, есть ли еще какие-то причины, почему не сертифицируют этот проект?

— Надо оставить эмоции и рассмотреть фактуру. Приостановка сертификации произошла еще при Меркель, поэтому новая коалиция и новый глава МИДа никак не влияет на эту процесс, ни в целом на судьбу проекта. Сейчас идет бюрократическая процедура относительно того, может ли газопровод быть введен в эксплуатацию, отвечает ли он все требованиям законодательства.

Процесс сертификации разделен на две части. Первая — это проверка технического состояния газопровода. Здесь никаких нарушений нет. Немецкий регулятор признает, что он построен правильно, в соответствии со всеми нормами. Поэтому когда говорят, что «СП-2» не может быть введен в эксплуатацию, потому что он чему-то там противоречит, это не так.

К самой «трубе» у немцев никаких претензий нет. Но чтобы проект заработал, нужно назначить компанию-оператора, которая будет управлять «трубой». И вот здесь начинается вторая часть сертификации — может ли компания, которую «Газпром» хочет назначить оператором газопровода, стать таковой. Отвечает ли компания Nord Stream 2 AG требованиям европейского законодательства. И тут возникают вопросы.

- В чем проблема?

— Дело в том, что по антимонопольному законодательству Евросоюза, функции поставщика газа и функции управления газопроводом должны быть разделены. На первый взгляд Nord Stream 2 AG не может быть оператором, потому что он напрямую принадлежит «Газпрому». Но в самом европейском законодательстве прописано, что если вы создаете такую систему, когда оператор в своих управленческих решениях не оглядывается на материнскую компанию, она может стать оператором.

И «Газпром» как раз-таки указывает, что компания полностью автономна. Да, он сохраняет права собственности, но она действует без оглядки на «Газпром». Он это доказывает в рамках процесса сертификации. Глава МИД Германии оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку-2» - эксперт © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

А немецкий регулятор в ноябре заявил, что чтобы нам окончательно видеть, как управляется эта компания, ее надо перерегистрировать. Она сейчас зарегистрирована в Швейцарии, а ее надо перерегистрировать в Германии, чтобы у нас были все полномочия по наблюдению за этой компанией. Вот и все.

Это рабочий момент. Он ничего подобного не означает. Скорее наоборот, это позитивный сигнал для «Газпрома». Потому что критики говорили, что никогда Nord Stream 2 AG не будет оператором. А немецкий регулятор говорит, что это возможно, если он перерегистрируется в Германии.

- Тогда зачем же Бербок вообще поднимает эту тему?

— Ее заявление тоже закономерно. Это представитель партии «зеленых». Они всю предвыборную кампанию критиковали «Северный поток-2», и было бы странно, если бы Бербок что-то позитивное про газопровод сказала. Она лишь сказала, что есть проблема, ее надо исправить, и тогда сертификация продолжится. К самой «трубе» претензий нет, он в любом случае будет работать. Вопрос в том, в каком формате и кто будет оператором.

- «Северный поток-2» строится уже не один год. Неужели нельзя было договориться заранее о решении всех этих технических задач и как долго займет процесс сертификации?

— Дело в том, что когда строился газопровод, европейцы поменяли законодательство. Раньше антимонопольные правила не распространялись на морские газопроводы, но они распространили это правило на «СП-2», и, в итоге, понадобился сам процесс сертификации. Раньше не было этого процесса для морских участков. Компанией-оператором могла стать любая структура, не надо было ничего проверять.

Почему вообще возникло требование о разделении функции поставщика и оператора? По логике европейцев, компания, которая управляет трубой, не должна подыгрывать одному из поставщиков, потому что предполагалось, что на входе в трубу много разных желающих продать газ. Бондаренко: США и Россия договорились по «Северному потоку - 2» под прикрытием антироссийской истерии © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

Но в данном случае это вообще абсурд, потому что на входе в «трубу» только один поставщик. У нас по федеральному закону об экспорте газа только «Газпром» может экспортировать голубое топливо по трубопроводу. Зачем их разделять, совершенно непонятно. Такая бюрократическая процедура.

Именно поэтому «дочка» «Газпрома» была зарегистрирована в Швейцарии, потому что там проще налогообложение. И из-за того, что они сами поменяли законы, приходится менять регистрацию компании. Приходится подстраиваться и соответствовать этим нормам.

Насколько отдалится запуск «Газпрома», сказать сложно. Как быстро «Газпром» зарегистрирует эту «дочку» в Германии — тоже. Скорее всего, запуск газопровода сдвигается на период уже после отопительного сезона. В этом плане европейцы сами себе создают проблемы. «Северный поток-2» мог бы помочь пройти этот сложный отопительный сезон, но они сами затягивают этот процесс. Либо в мае, либо в июне он будет введен в эксплуатацию.

- Вы сказали о резком изменении антимонопольного законодательства. Было ли это сделано конкретно под «СП-2» и возможно ли появление дополнительных требований к проекту?

— Это не была инициатива Германии. Скорее, это инициатива США. Они действовали через своих партнеров внутри Евросоюза. Непосредственным инициатором изменения антимонопольного законодательства в отношении морских газопроводов вообще была Румыния. Есть несколько стран, которые оказывают подобные услуги реальным заинтересантам.

Депутат Рады заявила о шансе остановить «Северный поток-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Единственное, чего можно ожидать, что если решение будет в пользу «Газпрома» и компанию Nord Stream 2 AG назначат оператором, то такие игроки, как Польша будут оспаривать это решение, подавать в европейский суд и говорить, что это неправомерное решение немецкого регулятора. История на этом не закончится. Будут суды, иски, и в Польше этого не скрывают.

PNIG уже вошла в процесс сертификации, потребовала, чтобы ей показывали все бумаги. И она откровенно говорит, что не собирается выяснять, соответствует ли газопровод европейским требованиям. Они пытаются любыми способами доказать, что его нужно остановить. Они с самого начала занимают диверсионную позицию. Поэтому история будет продолжаться, в 2022 году нас ждет много интересного.