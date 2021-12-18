Ранее сообщалось, что проекты договоров России и НАТО подразумевают исключение размещения вооружений и сил в тех районах, где это будет восприниматься одной из сторон как угроза. Собеседник издания полагает, что предложение России не возымеет успеха: американская сторона саботирует его.
«Они сейчас будут изучать этот документ. Но я думаю, что они придерутся к нескольким пунктам и сделают все, чтобы договор не заключать. Они считают, что никаких обязательств по безопасности России они брать на себя не должны. Это для них принципиально. К сожалению, не будет никаких позитивных продвижений», — сказал Марков.
Россия действует в рамках современной дипломатии, публикуя проекты переговоров, добавил эксперт.
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