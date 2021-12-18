Ранее МИД РФ на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Документы призывают отказаться от военной деятельности НАТО в российском приграничье. США саботируют переговоры, уверен директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее сообщалось, что проекты договоров России и НАТО подразумевают исключение размещения вооружений и сил в тех районах, где это будет восприниматься одной из сторон как угроза. Собеседник издания полагает, что предложение России не возымеет успеха: американская сторона саботирует его.

«Они сейчас будут изучать этот документ. Но я думаю, что они придерутся к нескольким пунктам и сделают все, чтобы договор не заключать. Они считают, что никаких обязательств по безопасности России они брать на себя не должны. Это для них принципиально. К сожалению, не будет никаких позитивных продвижений», — сказал Марков. Марков назвал идеальный сценарий будущего Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Россия действует в рамках современной дипломатии, публикуя проекты переговоров, добавил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.