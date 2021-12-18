Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, ранее работавший вице-канцлером, не будет сменять повестку Берлина на антироссийскую. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Смена власти в Германии не повлияла на правительственную линию по отношению к России и конфликту на Украине: Шольц придерживается наработок Ангелы Меркель, заявил эксперт.

«Нельзя забывать, что господин Шольц, всё-таки, работал в старом правительстве вторым человеком, заместителем Меркель, вице-канцлером. Он отвечал и, в принципе, разрабатывал всю эту правительственную линию, проводимую в последние годы. Так что он от неё отказываться не будет», — сказал Рар. Франция и Германия больше не могут быть посредниками в вопросе Донбасса - эксперт © пресс-служба президента Украины

Собеседник издания отметил, что в Германии сложилось мнение о вопросе кризиса на Украине: его нужно решать исключительно дипломатическим путём.

«Поэтому Меркель в свое время — и, кстати, Шольц её в этом поддерживал — старалась продвинуть Минские соглашения. Потому что она не видела никаких альтернатив выполнению Минских соглашений. Альтернатива — война», — отметил эксперт.

Минские соглашения — это единственная возможность избавить Европу от перспективы горячей войны, заключил Рар.

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