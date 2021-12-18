Россия будет защищать свою «красную линию» - недопустимость вступления Украины в НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

По его словам, Россия хочет «пробить» свои дипломатические цели, понятные для нее — чтобы Запад отказался от членства Украины в НАТО.

«Это же не секрет, то, к чему Путин призвал западные государства в своей речи на Мюнхенской конференции в 2007 году. «Красная линия», которую Россия нарисовала, её сейчас нужно защищать. У нас есть, говорят россияне, эта "красная линия", это — вхождение НАТО на территорию Украины. Этого не может быть, потому что тогда с территории Украины, если там будет поставлена натовская современная техника, можно легко организовывать военные удары по российским городам, мы это терпеть не будем», — сказал политолог.

Александр Рар о том, почему США выгоден конфликт в Украине, "красных линиях" и политике "зеленых" © РИА Новости, Михаил Климентьев

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