По его словам, Россия хочет «пробить» свои дипломатические цели, понятные для нее — чтобы Запад отказался от членства Украины в НАТО.
«Это же не секрет, то, к чему Путин призвал западные государства в своей речи на Мюнхенской конференции в 2007 году. «Красная линия», которую Россия нарисовала, её сейчас нужно защищать. У нас есть, говорят россияне, эта "красная линия", это — вхождение НАТО на территорию Украины. Этого не может быть, потому что тогда с территории Украины, если там будет поставлена натовская современная техника, можно легко организовывать военные удары по российским городам, мы это терпеть не будем», — сказал политолог.
США, отмечает Рар, не хочет соглашаться с российской постановкой вопроса и отказываться от Украины, которая нужна американцам в геополитическом понимании для сдерживания России и ее влияния на Европу.
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