Ранее был принят указ Путина о признании сертификатов происхождения товаров из ДНР и ЛНР. Есть заявления Лаврова о поводу Нормандского формата, опубликована переписка с МИДами Германии и Франции. В связи с этим в СМИ стали делать вывод о том, что двери Минского процесса, который предполагал реинтеграцию ЛДНР в состав Украины на условиях автономии, закрыты, и теперь Москва просто движется усиленно к интеграции Донбасса в состав России.
Эксперт отметил, что Великобритания выделяет финансы, американцы поставляют вооружение, выделяются земельные участки под строительство военных баз, и если Россия ничего не будет отвечать на это, то рано или поздно те красные линии, о которых говорил Путин, будут перейдены.
«Если подходить формально, то указ Владимира Владимировича Путина четко ложится не только в дух Минских соглашений, но и в них самих. Если прочитать их внимательно, там написано, что Украина будет всячески способствовать межрегиональному сотрудничеству между республиками и сопредельными государствами, которым является Россия», — указал Царев.
Нигде президент Путин не вышел за рамки, которые были ранее очерчены в Минске. Сказать, что Россия сейчас выходит из Минских соглашений, или отдаляется от них после этого указа, нельзя, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.