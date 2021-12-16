При президентстве Владимира Зеленского уже нет шансов на выполнение Минских соглашений, поскольку узел вокруг Украины все сильнее затягивается. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина

Эксперт отметил, что Великобритания выделяет финансы, американцы поставляют вооружение, выделяются земельные участки под строительство военных баз, и если Россия ничего не будет отвечать на это, то рано или поздно те красные линии, о которых говорил Путин, будут перейдены.

«Если подходить формально, то указ Владимира Владимировича Путина четко ложится не только в дух Минских соглашений, но и в них самих. Если прочитать их внимательно, там написано, что Украина будет всячески способствовать межрегиональному сотрудничеству между республиками и сопредельными государствами, которым является Россия», — указал Царев.

Нигде президент Путин не вышел за рамки, которые были ранее очерчены в Минске. Сказать, что Россия сейчас выходит из Минских соглашений, или отдаляется от них после этого указа, нельзя, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.