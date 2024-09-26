https://ukraina.ru/20240926/1057714230.html

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел - 26.09.2024 Украина.ру

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-09-26T18:44

2024-09-26T18:44

2024-09-26T18:44

спецоперация

селидово

россия

харьков

михаил онуфриенко

минобороны

вооруженные силы украины

украина.ру

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Минобороны России 26 сентября сообщило об окончательном освобождении Украинска.Украинск это большой город по меркам донецкой агломерации. Там есть террикон шахты "Украина", в честь которой он и был назван, расположенной к западу от города. Это позволяет контролировать окружающую местность.Расположение Украинска позволяет нам начать штурм Цукурино, расположенного западнее. Это же позволило нам вбить клин между Цукурино и Селидово. Противник перебросил туда резервы, там идут позиционные бои, в том числе и в северо-восточной части города. Благодаря освобождению Украинска наши войска перерезали трассу между Селидово и Цукурино. Таком образом они охватывают не только Цукурино с севера, но и Селидово с юга. Это дает нам возможность полноценно и с меньшими потерями вести освобождение этих городов.К югу от Украинская расположен Горняк, который тоже начали штурмовать наши войска. Они находятся на северных окраинах этого города. То есть мы получили возможность двигаться и на юг, и на запад от Украинска, приступив к освобождению следующих населенных пунктов. А движение на юг и взятие Горняка будет означать, что клещи замкнутся вокруг группировки, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки, то есть она окажется в котле.Единственный населенный пункт, через который они могут выйти, это Зоряное. А дальше Горняк и Кураховка, к которой мы подходим с юга, а Горняк штурмуем с юга. Клещи сжимаются. Это результат освобождения Украинска, который по факту был освобожден несколько дней назад, но Минобороны дождалось полной зачистки и уверенного контроля над городом.

https://ukraina.ru/20240925/1057684766.html

селидово

россия

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

спецоперация, селидово, россия, харьков, михаил онуфриенко, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру