https://ukraina.ru/20240926/1057714230.html
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел - 26.09.2024 Украина.ру
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-09-26T18:44
2024-09-26T18:44
2024-09-26T18:44
спецоперация
селидово
россия
харьков
михаил онуфриенко
минобороны
вооруженные силы украины
украина.ру
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Минобороны России 26 сентября сообщило об окончательном освобождении Украинска.Украинск это большой город по меркам донецкой агломерации. Там есть террикон шахты "Украина", в честь которой он и был назван, расположенной к западу от города. Это позволяет контролировать окружающую местность.Расположение Украинска позволяет нам начать штурм Цукурино, расположенного западнее. Это же позволило нам вбить клин между Цукурино и Селидово. Противник перебросил туда резервы, там идут позиционные бои, в том числе и в северо-восточной части города. Благодаря освобождению Украинска наши войска перерезали трассу между Селидово и Цукурино. Таком образом они охватывают не только Цукурино с севера, но и Селидово с юга. Это дает нам возможность полноценно и с меньшими потерями вести освобождение этих городов.К югу от Украинская расположен Горняк, который тоже начали штурмовать наши войска. Они находятся на северных окраинах этого города. То есть мы получили возможность двигаться и на юг, и на запад от Украинска, приступив к освобождению следующих населенных пунктов. А движение на юг и взятие Горняка будет означать, что клещи замкнутся вокруг группировки, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки, то есть она окажется в котле.Единственный населенный пункт, через который они могут выйти, это Зоряное. А дальше Горняк и Кураховка, к которой мы подходим с юга, а Горняк штурмуем с юга. Клещи сжимаются. Это результат освобождения Украинска, который по факту был освобожден несколько дней назад, но Минобороны дождалось полной зачистки и уверенного контроля над городом.
https://ukraina.ru/20240925/1057684766.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, селидово, россия, харьков, михаил онуфриенко, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, Селидово, Россия, Харьков, Михаил Онуфриенко, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Минобороны России 26 сентября сообщило об окончательном освобождении Украинска.
Украинск это большой город по меркам донецкой агломерации. Там есть террикон шахты "Украина", в честь которой он и был назван, расположенной к западу от города. Это позволяет контролировать окружающую местность.
Расположение Украинска позволяет нам начать штурм Цукурино, расположенного западнее. Это же позволило нам вбить клин между Цукурино и Селидово. Противник перебросил туда резервы, там идут позиционные бои, в том числе и в северо-восточной части города. Благодаря освобождению Украинска наши войска перерезали трассу между Селидово и Цукурино. Таком образом они охватывают не только Цукурино с севера, но и Селидово с юга. Это дает нам возможность полноценно и с меньшими потерями вести освобождение этих городов.
К югу от Украинская расположен Горняк, который тоже начали штурмовать наши войска. Они находятся на северных окраинах этого города. То есть мы получили возможность двигаться и на юг, и на запад от Украинска, приступив к освобождению следующих населенных пунктов. А движение на юг и взятие Горняка будет означать, что клещи замкнутся вокруг группировки, которая еще не успела выйти западнее Невельского и северо-западнее Красногоровки, то есть она окажется в котле.
Единственный населенный пункт, через который они могут выйти, это Зоряное. А дальше Горняк и Кураховка, к которой мы подходим с юга, а Горняк штурмуем с юга. Клещи сжимаются. Это результат освобождения Украинска, который по факту был освобожден несколько дней назад, но Минобороны дождалось полной зачистки и уверенного контроля над городом.