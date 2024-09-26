Новые американские бомбы, возможное уничтожение F-16. Итоги 26 сентября на Украине - 26.09.2024 Украина.ру
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Новые американские бомбы, возможное уничтожение F-16. Итоги 26 сентября на Украине
Новые американские бомбы, возможное уничтожение F-16. Итоги 26 сентября на Украине - 26.09.2024 Украина.ру
Новые американские бомбы, возможное уничтожение F-16. Итоги 26 сентября на Украине
Ряд СМИ сообщил об уничтожении нескольких самолётов F-16 в результате удара ВС РФ по военной инфраструктуре Украины. США выделили Украине новые бомбы: дорогие, но без превосходства в воздухе такие же, как направленные ВСУ ранее
2024-09-26T18:20
2024-09-26T18:21
эксклюзив
хроники
владимир путин
f-16
джо байден
анатолий шарий
украина
россия
сша
вкс
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Днём 26 сентября Минобороны России в сводке рассказало в т.ч. и об ударах по военной и энергетической инфраструктуре Украины."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.К моменту публикации сводки уже появилась информация о том, что в результате удара могли быть уничтожены американские истребители F-16, поставленные Украине."Сообщают, что в результате неожиданного удара минус четыре F16. Проверяем", - писал в 10:21 в своём телеграм-канале медиаэксперт Анатолий Шарий.Позднее, в 13:09 РИА Новости опубликовало комментарий координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева."ВКС России нанесли ещё четыре удара по анкерным укрытиям на военном аэродроме в Староконстантинове. Старшие товарищи считают, что там были F-16. Логически с ними согласен: раз были иностранные пилоты, то их не на кукурузниках летать прислали. Вероятнее всего, были", — заявил он.Автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации, опубликовал скриншот записи в одной из соцсетей. Запись была сделана от лица жены военнослужащего США. А заметке утверждалось, что в результате удара были не только уничтожены американские самолёты, но и погибли инструкторы из США. Однако позже автор телеграм-канала указал, что это был информационный вброс.До этого автор писал, что подтверждение уничтожения F-16 может быть только от украинской стороны."Насчёт убитых F16 у меня никакой информации нет. Лупят по Старкону (Староконстантинову — Ред.), это да. Дык лупят уже третий год регулярно. Но т.к. как и в случае с Полтавой дронов доразведки там нет, то ОК может появится только со стороны украинцев", - отмечал он.Официальных комментариев по поводу возможного уничтожения F-16 на Украине нет.При этом 26 сентября президент США Джо Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов управлению F-16."Я поручил министерству обороны расширить обучение украинских пилотов управлению F-16, в том числе оказанием поддержки обучению дополнительных 18 пилотов в следующем год", - заявил президент США.Он также объявил о выделении Украине $7,9 млрд на оборону и передаче управляемых авиабомб Joint Standoff Weapon (JSOW). Также Украины получит дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней, беспилотники и боеприпасы класса боеприпасы класса "земля-воздух", а также другие средства.Байден также заявил, что Минюст, Минфин и секретная служба США в координации с американскими союзниками работают над "разрушением глобальной криптовалютной сети, чтобы противостоять уклонению от антироссийских санкций и отмыванию денег".Также Байден заявил, что намерен в начале октября организовать встречу в Германии для помощи Украине.Выделение Украине новых бомб JSOW уже вызвал ряд критических замечаний. Как сообщил ABC News источник в Пентагоне, "существует несколько версий JSOW, но те, которые отправляются на Украину, оснащены кассетными боеприпасами".Украинское издание Defence Express назвало передачу этих бомб "странным решением"."У Воздушных сил Украины нет возможности применять высотный полёт из-за российских дальнобойных ЗРК и преимущества в истребителях", - отмечалось в публикации издания.Как указывалось, все планирующие бомбы применяются украинскими пилотами из режима кабрирования с маловысотного полета, что означает: переданные ранее США Украине авиабомбы JDAM-ER удавалось запускать только на дальности в 40 км. Поэтому для новых американских бомб издание ожидает таких же показателей. При этом стоит JSOW в десятки раз дороже чем JDAM-ER.Днём ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений по поводу применения ядерного оружия.Путин подчеркнул, что Российская Федерация всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны."В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", — отметил Путин.Он также указал, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе и при применении противником обычного оружия, при котором создастся критическая угроза."Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", - указал Путин.На следующий день Байден и сделал заявление о новой военной помощи для Украины, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал изменения в ядерной доктрине России шагом "безответственным, особенно когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения кризисов и необходимости большего разоружения и нераспространения ядерного оружия".В Кремле же заявили, что "изменения в российской ядерной доктрине — это сигнал недружественным странам"."Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, "здравомыслящие главы государств" и ранее понимали серьёзность заявлений Путина, тем более когда речь идёт о "такой беспрецедентной конфронтации", которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте.Об отношении на Украине к "плану победы" Владимира Зеленского — в статье Сергея Зуева "Третья мировая война с элементами клоунады. Почему украинские эксперты боятся "плана победы" Зеленского".
https://ukraina.ru/20240926/1057700933.html
https://ukraina.ru/20240926/1057693503.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, f-16, джо байден, анатолий шарий, украина, россия, сша, вкс, пентагон
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, F-16, Джо Байден, Анатолий Шарий, Украина, Россия, США, ВКС, Пентагон

Новые американские бомбы, возможное уничтожение F-16. Итоги 26 сентября на Украине

18:20 26.09.2024 (обновлено: 18:21 26.09.2024)
 
© Военный Осведомитель / Telegram
© Военный Осведомитель / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Ряд СМИ сообщил об уничтожении нескольких самолётов F-16 в результате удара ВС РФ по военной инфраструктуре Украины. США выделили Украине новые бомбы: дорогие, но без превосходства в воздухе такие же, как направленные ВСУ ранее
Днём 26 сентября Минобороны России в сводке рассказало в т.ч. и об ударах по военной и энергетической инфраструктуре Украины.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.
К моменту публикации сводки уже появилась информация о том, что в результате удара могли быть уничтожены американские истребители F-16, поставленные Украине.
"Сообщают, что в результате неожиданного удара минус четыре F16. Проверяем", - писал в 10:21 в своём телеграм-канале медиаэксперт Анатолий Шарий.
Позднее, в 13:09 РИА Новости опубликовало комментарий координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева.
"ВКС России нанесли ещё четыре удара по анкерным укрытиям на военном аэродроме в Староконстантинове. Старшие товарищи считают, что там были F-16. Логически с ними согласен: раз были иностранные пилоты, то их не на кукурузниках летать прислали. Вероятнее всего, были", — заявил он.
Автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации, опубликовал скриншот записи в одной из соцсетей. Запись была сделана от лица жены военнослужащего США. А заметке утверждалось, что в результате удара были не только уничтожены американские самолёты, но и погибли инструкторы из США. Однако позже автор телеграм-канала указал, что это был информационный вброс.
До этого автор писал, что подтверждение уничтожения F-16 может быть только от украинской стороны.
"Насчёт убитых F16 у меня никакой информации нет. Лупят по Старкону (Староконстантинову — Ред.), это да. Дык лупят уже третий год регулярно. Но т.к. как и в случае с Полтавой дронов доразведки там нет, то ОК может появится только со стороны украинцев", - отмечал он.
Официальных комментариев по поводу возможного уничтожения F-16 на Украине нет.
Угледар - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
13:00
Угледар не нужен, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 26 сентябряЗападные аналитики заявили о небольшом значении Угледара для Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
При этом 26 сентября президент США Джо Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов управлению F-16.
"Я поручил министерству обороны расширить обучение украинских пилотов управлению F-16, в том числе оказанием поддержки обучению дополнительных 18 пилотов в следующем год", - заявил президент США.
Он также объявил о выделении Украине $7,9 млрд на оборону и передаче управляемых авиабомб Joint Standoff Weapon (JSOW). Также Украины получит дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней, беспилотники и боеприпасы класса боеприпасы класса "земля-воздух", а также другие средства.
Байден также заявил, что Минюст, Минфин и секретная служба США в координации с американскими союзниками работают над "разрушением глобальной криптовалютной сети, чтобы противостоять уклонению от антироссийских санкций и отмыванию денег".
Также Байден заявил, что намерен в начале октября организовать встречу в Германии для помощи Украине.
Выделение Украине новых бомб JSOW уже вызвал ряд критических замечаний. Как сообщил ABC News источник в Пентагоне, "существует несколько версий JSOW, но те, которые отправляются на Украину, оснащены кассетными боеприпасами".
Украинское издание Defence Express назвало передачу этих бомб "странным решением".
"У Воздушных сил Украины нет возможности применять высотный полёт из-за российских дальнобойных ЗРК и преимущества в истребителях", - отмечалось в публикации издания.
Как указывалось, все планирующие бомбы применяются украинскими пилотами из режима кабрирования с маловысотного полета, что означает: переданные ранее США Украине авиабомбы JDAM-ER удавалось запускать только на дальности в 40 км. Поэтому для новых американских бомб издание ожидает таких же показателей. При этом стоит JSOW в десятки раз дороже чем JDAM-ER.
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
09:17
Ядерное предупреждение Путина. Главное на Украине на утро 26 сентябряПрезидент России Владимир Путин рассказал об обновлении условий применения ядерного оружия
Днём ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений по поводу применения ядерного оружия.
Путин подчеркнул, что Российская Федерация всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны.
"В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", — отметил Путин.
Он также указал, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе и при применении противником обычного оружия, при котором создастся критическая угроза.
"Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", - указал Путин.
На следующий день Байден и сделал заявление о новой военной помощи для Украины, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал изменения в ядерной доктрине России шагом "безответственным, особенно когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения кризисов и необходимости большего разоружения и нераспространения ядерного оружия".
В Кремле же заявили, что "изменения в российской ядерной доктрине — это сигнал недружественным странам".
"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, "здравомыслящие главы государств" и ранее понимали серьёзность заявлений Путина, тем более когда речь идёт о "такой беспрецедентной конфронтации", которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте.
Об отношении на Украине к "плану победы" Владимира Зеленского — в статье Сергея Зуева "Третья мировая война с элементами клоунады. Почему украинские эксперты боятся "плана победы" Зеленского".
 
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18:44Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел
18:20Новые американские бомбы, возможное уничтожение F-16. Итоги 26 сентября на Украине
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