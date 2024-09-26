Пока комбриг не видел: стало известно, сколько боевиков ВСУ ушло в самоволку - 26.09.2024 Украина.ру
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Пока комбриг не видел: стало известно, сколько боевиков ВСУ ушло в самоволку
Пока комбриг не видел: стало известно, сколько боевиков ВСУ ушло в самоволку - 26.09.2024 Украина.ру
Пока комбриг не видел: стало известно, сколько боевиков ВСУ ушло в самоволку
Более 100 тысяч украинских военных ушли в самоволку с начала конфликта. Об этом 26 сентября написало издание "Страна.ua" со ссылкой на военного юриста Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Романа Лихачева
2024-09-26T15:53
2024-09-26T15:54
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Он отметил, что в 2022 году число беглецов кратно выросло и в некоторых делах о самовольном уходе из воинской части фигурирует по 20-30 человек разом. Юрист акцентировал внимание на том, что львиная доля ушедших в самоволку только утвердились в своем решении больше возвращаться на фронт.Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.Параллельно украинский военнослужащий Сергей Гнездилов, самовольно оставивший часть несколько дней назад, признал в беседе со "Страной" , что совершил уголовное преступление, но раскаяния не продемонстрировал.Изначально в качестве главной причины своей самоволки Гнездилов назвал отсутствие демобилизации, когда нет четких сроков службы. В этом вопросе его активно поддержал радикал и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, заявивший, что уже 1,5 года бьется за ротацию в войсках и смену боевого состава.Ранее генштаб ВСУ неоднократно настаивал на призыве юношей 18-20 лет, а руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.* Признан террористом и экстремистом в РФ.
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Новости, Украина, Киев, Россия, Алексей Гончаренко, Кирилл Буданов, Василий Стоякин, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ

Пока комбриг не видел: стало известно, сколько боевиков ВСУ ушло в самоволку

15:53 26.09.2024 (обновлено: 15:54 26.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Более 100 тысяч украинских военных ушли в самоволку с начала конфликта. Об этом 26 сентября написало издание "Страна.ua" со ссылкой на военного юриста Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Романа Лихачева
Он отметил, что в 2022 году число беглецов кратно выросло и в некоторых делах о самовольном уходе из воинской части фигурирует по 20-30 человек разом. Юрист акцентировал внимание на том, что львиная доля ушедших в самоволку только утвердились в своем решении больше возвращаться на фронт.
Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.
Параллельно украинский военнослужащий Сергей Гнездилов, самовольно оставивший часть несколько дней назад, признал в беседе со "Страной" , что совершил уголовное преступление, но раскаяния не продемонстрировал.

"Мне говорят, что я предал свое подразделение. Кого я предал? У меня в подразделении нет людей, они "закончились", потому что у бригады не было ротаций - остался мой командир, я и два человека в подчинении. Я апеллирую к способности государства долгосрочно защищать себя. Если оно не может мобилизовать столько людей, сколько нужно для защиты, то государства не будет", - сказал Гнездилов.
Изначально в качестве главной причины своей самоволки Гнездилов назвал отсутствие демобилизации, когда нет четких сроков службы. В этом вопросе его активно поддержал радикал и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, заявивший, что уже 1,5 года бьется за ротацию в войсках и смену боевого состава.
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
23 сентября, 15:50
"Крепостное право не отменено": на Украине разгорелся скандал вокруг самоволкиУкраинский военнослужащий Сергей Гнездилов на днях сообщил в своих соцсетях, что уходит в самоволку (СОЧ), поскольку командование так и не соизволило установить сроки службы военнослужащих, фактически "взяв их в рабство". Это сообщение вызвало споры не только в информационном пространстве страны, но и на уровне Верховной Рады
Ранее генштаб ВСУ неоднократно настаивал на призыве юношей 18-20 лет, а руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.
Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.
 
НовостиУкраинаКиевРоссияАлексей ГончаренкоКирилл БудановВасилий СтоякинВерховная РадаВооруженные силы УкраиныУкраина.руВСУ
 
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