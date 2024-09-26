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Пока комбриг не видел: стало известно, сколько боевиков ВСУ ушло в самоволку

Пока комбриг не видел: стало известно, сколько боевиков ВСУ ушло в самоволку - 26.09.2024 Украина.ру

Пока комбриг не видел: стало известно, сколько боевиков ВСУ ушло в самоволку

Более 100 тысяч украинских военных ушли в самоволку с начала конфликта. Об этом 26 сентября написало издание "Страна.ua" со ссылкой на военного юриста Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Романа Лихачева

2024-09-26T15:53

2024-09-26T15:53

2024-09-26T15:54

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Он отметил, что в 2022 году число беглецов кратно выросло и в некоторых делах о самовольном уходе из воинской части фигурирует по 20-30 человек разом. Юрист акцентировал внимание на том, что львиная доля ушедших в самоволку только утвердились в своем решении больше возвращаться на фронт.Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.Параллельно украинский военнослужащий Сергей Гнездилов, самовольно оставивший часть несколько дней назад, признал в беседе со "Страной" , что совершил уголовное преступление, но раскаяния не продемонстрировал.Изначально в качестве главной причины своей самоволки Гнездилов назвал отсутствие демобилизации, когда нет четких сроков службы. В этом вопросе его активно поддержал радикал и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, заявивший, что уже 1,5 года бьется за ротацию в войсках и смену боевого состава.Ранее генштаб ВСУ неоднократно настаивал на призыве юношей 18-20 лет, а руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.* Признан террористом и экстремистом в РФ.

https://ukraina.ru/20240923/1057625657.html

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новости, украина, киев, россия, алексей гончаренко, кирилл буданов, василий стоякин, верховная рада, вооруженные силы украины, украина.ру, всу