На Запад полагаться нельзя. Как президент-либерал решил вывести Иран из экономического тупика - 26.09.2024 Украина.ру
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На Запад полагаться нельзя. Как президент-либерал решил вывести Иран из экономического тупика
На Запад полагаться нельзя. Как президент-либерал решил вывести Иран из экономического тупика - 26.09.2024 Украина.ру
На Запад полагаться нельзя. Как президент-либерал решил вывести Иран из экономического тупика
На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Ирана Масуд Пезешкиан 23 сентября заявил, что его страна никогда не одобряла "агрессию против территории Украины", и что он готов обсудить ситуацию вокруг украинского конфликта вместе с представителями Евросоюза и США
2024-09-26T17:54
2024-09-26T17:55
эксклюзив
иран
запад
россия
оон
ес
санкции
сша
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Также он заявил, что с момента своего вступления в должность Иран, насколько ему известно, не поставлял России баллистические ракеты и не собирается этого делать и впредь.Слова иранского президента широко обсуждались в западных и украинских СМИ. Издание The Atlantic пришло к выводу, что Иран использует свои отношения с Россией в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Западом. По словам авторов издания, Тегерану необходимо добиться стабилизации экономики, и поэтому новый президент может попытаться снизить уровень отношений с Москвой ради ослабления западных санкций.Издание также отмечает, что здесь Пезешкиану придется столкнуться с противодействием тех сил, которые нацелены на совместную работу с Россией, а это прежде всего Корпус стражей исламской революции и военные.И пока на Западе пишут о том, что российско-иранские отношения дали трещину, Кремль, наоборот, рассчитывает на расширение взаимодействия с Тегераном."Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям. У нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях", – прокомментировал состояние двухсторонних отношений пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Российские СМИ допускают, что последние заявления президента Ирана по поводу СВО и сотрудничества с Россией в сфере ОПК продиктованы желанием Тегерана реанимировать "ядерную сделку", которая была заключена в июле 2015 года и которая предусматривала заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций.Заключение ядерной сделки с Ираном считалось одним из главных внешнеполитических достижений экс-президента США Барака Обамы. Дональд Трамп, который занял президентский пост после Обамы, 8 мая 2018 года объявил о выходе из сделки, заявив, что она "основана на лжи".Масуд Пезешкиан, который придерживается либеральных взглядов, пытается договориться с Западом о возобновлении "ядерной сделки" и снятии экономических санкций, которые уже десятилетиями останавливают развитие иранской экономики, считает ряд экспертов, опрошенных российскими СМИ.Что на самом деле происходит в российско-иранских отношениях и надо ли России ожидать подвоха от своего стратегического партнера, как на днях назвал Иран председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий?Для того, чтобы российско-иранские отношения изменились в худшую сторону необходимо нечто больше, чем заявление президента, рассказал в интервью Украина.ру журналист-международник Аббас Джума."Я не умаляю роль президента Ирана в жизни Исламской республики и понимаю, что это фигура достаточно важная. Но не важнее духовного лидера Исламской Республики Иран. А верховный лидер Али Хаменеи четко высказался насчет российско-украинского конфликта. Не так давно он заявил, что если бы не российская специальная военная операция, конфликт на Украине начался бы с подачи НАТО", - рассказал Джума.По словам эксперта, уже на основании этого заявления можно сделать вывод, что Иран в лице его верховного лидера однозначно стал на сторону России в российско-украинском противостоянии.Джума допустил, что президент Ирана Пезешкиан действительно сделал на полях заседания ГА ООН в Нью-Йорке заявление, содержащее отрицательную оценку российского участия в конфликте на Украине, но при этом очень сложно понять, как точно звучало это заявление в оригинале, так как его передали только оппозиционные, либеральные СМИ."Из крупных, авторитетных государственных СМИ о заявлении Пезешкиана писала разве что ИРНА, но опять же со ссылкой на "Киев пост". Мы можем предположить, что заявление в каком-то виде действительно было сделано где-то на полях заседания ГА ООН для того, чтобы понравиться западной аудитории", - сказал журналист.Джума напомнил, что новоизбранный президент Ирана придерживается либеральных взглядов и по-своему видит путь выхода страны их экономического тупика. Поэтому и его поездка в Нью-Йорк преследовала ключевую цель – наладить диалог с Евросоюзом и Западом в целом для того, чтобы вернуться к теме "ядерной сделки" и снятия санкций, допустил эксперт."Этот либеральный лагерь в Иране до сих пор верит, что с Западом можно договориться и что необходимо продолжать диалог. В контексте своей поездки, которая была предпринята с целью навести мосты с Западом, Пезешикиан, может быть, высказался на тему украинского конфликта, но это ни де-юре, ни де-факто не может повлиять на отношения с Россией", - отметил Джума.Более того, часть того, что произнес Масуд Пезешкиан в Нью-Йорке, с юридической точки зрения находится вне его компетенции, добавил эксперт."Российско-иранские отношения основаны на очень многих факторах, и на целый их ряд президент страны повлиять не способен. В Иране существует дуализм власти, из-за чего у президента есть определенный спектр возможностей и полномочий, выйти за которые он не может, даже если захочет. Поэтому я считаю, что такой стратегический вопрос, как двухсторонние отношения с Россией, не может быть скорректирован на основании пожеланий одного человека и его команды. Даже если в эту команду входят такие неоднозначные политики, как Мохаммад Джавад Зариф", - рассказал Джума.Президент Ирана окружил себя либералами, которые очень хотели бы добиться сближения с Западом, и они будут двигаться в этом направлении, но омрачить кардинальным образом российско-иранские отношения они вряд ли смогут, полагает журналист. Гораздо больше на взаимодействие двух стран мог бы повлиять новый духовный лидер Ирана, который в будущем придет на смену нынешнему, добавил Джума. По его словам, все зависит от того, как новый рахбар будет оценивать перспективы российско-иранского сотрудничества в тот момент, когда эта смена произойдет."Необходимость сотрудничества с Россией продиктована такими факторами, как взаимодействие в сфере высоких технологий, в космической сфере, в военно-промышленном комплексе. Затем это сотрудничество с Корпусом стражей исламской революции. Недавно ряд СМИ заявили, что Иран поставляет России баллистические ракеты, а взамен мы им помогаем со снимками из космоса, и не только. Между двумя странами много точек соприкосновения, которые нельзя просто так подвинуть", - продолжил эксперт.С другой стороны, Запад не может предложить Ирану то, из-за чего бы Тегеран в одночасье свернул все перспективные проекты с Россией, считает Джума. И военное и экономическое сотрудничество между Москвой и Тегераном основывается на принципах взаимной выгоды, особенно в условиях санкций, которыми подвергнуты в настоящее время и одна, и другая страна, отметил журналист. По его словам, и разработка новых логистических маршрутов, и совместное импортозамещение, и взаимная помощь в области технологий и военно-промышленного комплекса очень выгодны обеим сторонам."Что может предложить Запад, который уже обманул Иран в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе после выхода США из соглашения? Иран долго добивался элементарного – чтобы Европа выполнила подписанные обязательства. И все еще не может добиться. На мой взгляд, усилия Пезешкиана по налаживанию отношений с Западом вряд ли увенчаются успехом", - подытожил Аббас Джума.Больше о политике Ирана и ситуации на Ближнем Востоке в интервью Станислава Тарасова "Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США
https://ukraina.ru/20240611/1055607440.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, иран, запад, россия, оон, ес, санкции, сша
Эксклюзив, Иран, Запад, Россия, ООН, ЕС, санкции, США

На Запад полагаться нельзя. Как президент-либерал решил вывести Иран из экономического тупика

17:54 26.09.2024 (обновлено: 17:55 26.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран
Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Ирана Масуд Пезешкиан 23 сентября заявил, что его страна никогда не одобряла "агрессию против территории Украины", и что он готов обсудить ситуацию вокруг украинского конфликта вместе с представителями Евросоюза и США
Также он заявил, что с момента своего вступления в должность Иран, насколько ему известно, не поставлял России баллистические ракеты и не собирается этого делать и впредь.
Слова иранского президента широко обсуждались в западных и украинских СМИ. Издание The Atlantic пришло к выводу, что Иран использует свои отношения с Россией в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Западом. По словам авторов издания, Тегерану необходимо добиться стабилизации экономики, и поэтому новый президент может попытаться снизить уровень отношений с Москвой ради ослабления западных санкций.
Издание также отмечает, что здесь Пезешкиану придется столкнуться с противодействием тех сил, которые нацелены на совместную работу с Россией, а это прежде всего Корпус стражей исламской революции и военные.
И пока на Западе пишут о том, что российско-иранские отношения дали трещину, Кремль, наоборот, рассчитывает на расширение взаимодействия с Тегераном.
"Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям. У нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях", – прокомментировал состояние двухсторонних отношений пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российские СМИ допускают, что последние заявления президента Ирана по поводу СВО и сотрудничества с Россией в сфере ОПК продиктованы желанием Тегерана реанимировать "ядерную сделку", которая была заключена в июле 2015 года и которая предусматривала заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций.
Заключение ядерной сделки с Ираном считалось одним из главных внешнеполитических достижений экс-президента США Барака Обамы. Дональд Трамп, который занял президентский пост после Обамы, 8 мая 2018 года объявил о выходе из сделки, заявив, что она "основана на лжи".
Масуд Пезешкиан, который придерживается либеральных взглядов, пытается договориться с Западом о возобновлении "ядерной сделки" и снятии экономических санкций, которые уже десятилетиями останавливают развитие иранской экономики, считает ряд экспертов, опрошенных российскими СМИ.
Что на самом деле происходит в российско-иранских отношениях и надо ли России ожидать подвоха от своего стратегического партнера, как на днях назвал Иран председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий?
иран - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
11 июня, 15:22
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Для того, чтобы российско-иранские отношения изменились в худшую сторону необходимо нечто больше, чем заявление президента, рассказал в интервью Украина.ру журналист-международник Аббас Джума.
"Я не умаляю роль президента Ирана в жизни Исламской республики и понимаю, что это фигура достаточно важная. Но не важнее духовного лидера Исламской Республики Иран. А верховный лидер Али Хаменеи четко высказался насчет российско-украинского конфликта. Не так давно он заявил, что если бы не российская специальная военная операция, конфликт на Украине начался бы с подачи НАТО", - рассказал Джума.
По словам эксперта, уже на основании этого заявления можно сделать вывод, что Иран в лице его верховного лидера однозначно стал на сторону России в российско-украинском противостоянии.
Джума допустил, что президент Ирана Пезешкиан действительно сделал на полях заседания ГА ООН в Нью-Йорке заявление, содержащее отрицательную оценку российского участия в конфликте на Украине, но при этом очень сложно понять, как точно звучало это заявление в оригинале, так как его передали только оппозиционные, либеральные СМИ.
"Из крупных, авторитетных государственных СМИ о заявлении Пезешкиана писала разве что ИРНА, но опять же со ссылкой на "Киев пост". Мы можем предположить, что заявление в каком-то виде действительно было сделано где-то на полях заседания ГА ООН для того, чтобы понравиться западной аудитории", - сказал журналист.
Джума напомнил, что новоизбранный президент Ирана придерживается либеральных взглядов и по-своему видит путь выхода страны их экономического тупика. Поэтому и его поездка в Нью-Йорк преследовала ключевую цель – наладить диалог с Евросоюзом и Западом в целом для того, чтобы вернуться к теме "ядерной сделки" и снятия санкций, допустил эксперт.
"Этот либеральный лагерь в Иране до сих пор верит, что с Западом можно договориться и что необходимо продолжать диалог. В контексте своей поездки, которая была предпринята с целью навести мосты с Западом, Пезешикиан, может быть, высказался на тему украинского конфликта, но это ни де-юре, ни де-факто не может повлиять на отношения с Россией", - отметил Джума.
5 августа, 13:57
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Более того, часть того, что произнес Масуд Пезешкиан в Нью-Йорке, с юридической точки зрения находится вне его компетенции, добавил эксперт.
"Российско-иранские отношения основаны на очень многих факторах, и на целый их ряд президент страны повлиять не способен. В Иране существует дуализм власти, из-за чего у президента есть определенный спектр возможностей и полномочий, выйти за которые он не может, даже если захочет. Поэтому я считаю, что такой стратегический вопрос, как двухсторонние отношения с Россией, не может быть скорректирован на основании пожеланий одного человека и его команды. Даже если в эту команду входят такие неоднозначные политики, как Мохаммад Джавад Зариф", - рассказал Джума.
Президент Ирана окружил себя либералами, которые очень хотели бы добиться сближения с Западом, и они будут двигаться в этом направлении, но омрачить кардинальным образом российско-иранские отношения они вряд ли смогут, полагает журналист. Гораздо больше на взаимодействие двух стран мог бы повлиять новый духовный лидер Ирана, который в будущем придет на смену нынешнему, добавил Джума. По его словам, все зависит от того, как новый рахбар будет оценивать перспективы российско-иранского сотрудничества в тот момент, когда эта смена произойдет.
"Необходимость сотрудничества с Россией продиктована такими факторами, как взаимодействие в сфере высоких технологий, в космической сфере, в военно-промышленном комплексе. Затем это сотрудничество с Корпусом стражей исламской революции. Недавно ряд СМИ заявили, что Иран поставляет России баллистические ракеты, а взамен мы им помогаем со снимками из космоса, и не только. Между двумя странами много точек соприкосновения, которые нельзя просто так подвинуть", - продолжил эксперт.
С другой стороны, Запад не может предложить Ирану то, из-за чего бы Тегеран в одночасье свернул все перспективные проекты с Россией, считает Джума. И военное и экономическое сотрудничество между Москвой и Тегераном основывается на принципах взаимной выгоды, особенно в условиях санкций, которыми подвергнуты в настоящее время и одна, и другая страна, отметил журналист. По его словам, и разработка новых логистических маршрутов, и совместное импортозамещение, и взаимная помощь в области технологий и военно-промышленного комплекса очень выгодны обеим сторонам.
"Что может предложить Запад, который уже обманул Иран в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе после выхода США из соглашения? Иран долго добивался элементарного – чтобы Европа выполнила подписанные обязательства. И все еще не может добиться. На мой взгляд, усилия Пезешкиана по налаживанию отношений с Западом вряд ли увенчаются успехом", - подытожил Аббас Джума.
Больше о политике Ирана и ситуации на Ближнем Востоке в интервью Станислава Тарасова "Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США
 
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