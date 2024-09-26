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Вэсэушник рассказал, что "готов к смерти заранее"
Вэсэушник рассказал, что "готов к смерти заранее" - 26.09.2024 Украина.ру
Вэсэушник рассказал, что "готов к смерти заранее"
Главный сержант батальона ударных беспилотных авиационных комплексов (БУБпАК) "Ахиллес" Алексей Павлийчук с позывным "Янгрр" дал интервью украинскому изданию УНИАН, в котором рассказал, как справляется со страхом смерти
2024-09-26T18:01
2024-09-26T18:01
2024-09-26T18:01
новости
всу
смерть
владимир зеленский
вооруженные силы украины
артемовск
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Военный пожаловался журналистам, что еще под Артёмовском (Бахмутом) у него обострились проблемы с коленным суставом и ему приходится пользоваться "большой палкой". Правда, оговорился украинец, он не унывает.Потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч. Только на Курском направлении украинские силы потеряли 17 тысяч боевиков.Однако единственный человек, который, кажется, действительно не унывает, это Владимир Зеленский. В четверг, 26 сентября, стало известно, что он перерегистрировал свою торговую марку ZELENSKYY, которая была открыта в 2022-м в Швейцарии в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам.Это значит, что теперь он может оказывать сразу целую серию услуг, еслм марка принадлежит ему, а не человеку, с которым у него совпадают имя и фамилия.Среди услоуг - астрологические и развлекательные, а также - похоронные. Кроме того, в числе товаров, которые могут продаваться под его маркой - артиллерийские орудия, баллистическое оружие, взрывчатые вещества, патроны для огнестрельного оружия, детонаторы, гранаты, винтовки, пистолеты и даже танки и торпеды. В этом же разделе значатся бенгальские огни.Еще по теме: Из чемпионки в стрелки: украинскую тяжелоатлетку ликвидировали в зоне СВО.
https://ukraina.ru/20240926/1057696255.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, смерть, владимир зеленский, вооруженные силы украины, артемовск
Вэсэушник рассказал, что "готов к смерти заранее"
Главный сержант батальона ударных беспилотных авиационных комплексов (БУБпАК) "Ахиллес" Алексей Павлийчук с позывным "Янгрр" дал интервью украинскому изданию УНИАН, в котором рассказал, как справляется со страхом смерти
Военный пожаловался журналистам, что еще под Артёмовском (Бахмутом) у него обострились проблемы с коленным суставом и ему приходится пользоваться "большой палкой". Правда, оговорился украинец, он не унывает.
"Я никогда не попадал в такие ситуации, когда нужно было подорвать себя гранатой. Но, думаю, даже в таком случае у меня не было бы отчаяния. Если ты сфокусируешься на смерти, она съест тебя задолго до того, как ты умрешь физически. Поэтому я о смерти не думаю, просто готов к ней заранее", - сказал Павлийчук.
Потери ВСУ
за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч. Только на Курском направлении украинские силы потеряли 17 тысяч боевиков.
Однако единственный человек, который, кажется, действительно не унывает, это Владимир Зеленский
. В четверг, 26 сентября, стало известно, что он перерегистрировал свою торговую марку ZELENSKYY, которая была открыта в 2022-м в Швейцарии
в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам.
Это значит, что теперь он может оказывать сразу целую серию услуг, еслм марка принадлежит ему, а не человеку, с которым у него совпадают имя и фамилия.
Среди услоуг - астрологические и развлекательные, а также - похоронные. Кроме того, в числе товаров, которые могут продаваться под его маркой - артиллерийские орудия, баллистическое оружие, взрывчатые вещества, патроны для огнестрельного оружия, детонаторы, гранаты, винтовки, пистолеты и даже танки и торпеды. В этом же разделе значатся бенгальские огни.