https://ukraina.ru/20240926/1057704225.html

Британская Times попыталась понять, не шутит ли Путин о ядерном оружии

Британская Times попыталась понять, не шутит ли Путин о ядерном оружии - 26.09.2024 Украина.ру

Британская Times попыталась понять, не шутит ли Путин о ядерном оружии

Учитывая перспективу "бесконечного конфликта" на Украине, президент РФ Владимир Путин может прийти к выводу, что только ядерное оружие исправит ситуацию. А заодно и Запад напугает. Такое мнение выразили 26 сентября авторы британской газеты Times

2024-09-26T15:03

2024-09-26T15:03

2024-09-26T15:03

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ядерное оружие

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Журналисты газеты добавили, что все это происходит на фоне продолжающегося вооружения Киева Западом, а также угроз о том, что Украине разрешат бить вглубь России дальнобойным оружием.В Times считают, что Путин не боится ответного удара со стороны Запада, поскольку Киев не является членом НАТО. Однако все же Москву сдерживает вероятная негативная реакция Китая.Наконец, издание уточнило, что среди альтернативных "ядерных" ответов России может быть размещение ядерного оружия на орбите, что поставит под угрозу американские военные спутники и откроет "битву за космос".В четверг, 26 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерную доктрину страны предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия."Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания", - сказал глава государства, уточнив, что агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение.Также было сказано о том, что Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.Чуть позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "список западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины, будет сообщен позже, не стоит забегать вперед".Также Песков подчеркнул, что озвученные президентом уточнения в ядерную доктрину России стоит считать определенным сигналом недружественным страна.Большинство западных СМИ восприняли эти изменения как угрозу, однако многие из них все же отметили, что действия России вполне ожидаемы, так как происходят на фоне обсуждения потенциальных ударов дальнобойными ракетами по территории РФ.В мае в России прошли внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия. В маневрах были задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.Другие темы - Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов.

https://ukraina.ru/20240926/1057703465.html

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новости, россия, запад, украина, владимир путин, дмитрий песков, нато, ядерное оружие