Иван Полтавец-Остряница: гетман которого не было - 26.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240926/1025118391.html
Иван Полтавец-Остряница: гетман которого не было
Иван Полтавец-Остряница: гетман которого не было - 26.09.2024 Украина.ру
Иван Полтавец-Остряница: гетман которого не было
В этот день в 1890 году родился Иван Полтавец-Остряница — ближайший сподвижник гетмана Скоропадского, один из ключевых деятелей «Вольного казачества», в эмиграции сам объявивший себя гетманом, редкий авантюрист даже по меркам гражданской войны.
2024-09-26T16:00
2024-09-26T13:34
история
гражданская война
коллаборационисты
история
история украины
центральная рада
симон петлюра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/88/1025118830_0:24:800:474_1920x0_80_0_0_94d88ca98428d6b524689b2d873f5999.jpg
Сведения о жизни Полтавца до революции скудны и полны противоречий.Он родился в нынешней Черкасской области, воспитывался матерью, которая работала сельской учительницей. По одним данным, окончил Елисаветградское кавалерийское училище, однако служил почему-то в пехоте. Более вероятно, что он был выпускником Чугуевского военного училища.До 1917 года он носил фамилию Полтавец, но после революции объявил себя потомком знаменитого гетмана Якова Остряницы и начал носить двойную фамилию. Большинство современников в эту легенду не верило, однако Скоропадский в своих мемуарах утверждал, что это была его настоящая фамилия. Впрочем, Скоропадский очень мало знал своего сподвижника, с которым они познакомились уже после революционных событий.В ряде источников указано, что Полтавец был полковником императорской армии.Но это, по всей видимости, также недостоверная информация. Полтавец окончил военное училище в 1912 году и, по меньшей мере, в 1915 году еще носил звание подпоручика. Вряд ли даже самый талантливый лейтенант (нынешний аналог подпоручика) мог за полтора года успеть дослужиться до звания полковника без каких-то экстраординарных протекций или подвигов.После февральской революции Полтавец стал одним из активистов украинизации армии, уехал поближе к Киеву. Но в Центральной Раде все места уже были заняты, так что пробиваться к высоким постам пришлось окольными путями.Пользуясь своей эффектной внешностью и постоянно ссылаясь на свое происхождение от гетмана Остряницы, Полтавец сумел пробиться в лидеры т.н. Вольного казачества — альтернативной силы, формировавшейся на Украине осенью 1917 года в основном из числа солдат и унтер-офицеров украинского происхождения.Атаманом вольных казаков в итоге был выбран Скоропадский, чье гетманское происхождение, в отличие от Полтавца, было несомненным. Но ловкий Полтавец сумел добиться поста наказного атамана.Какое-то время казаки подчинялись Раде, однако там смотрели на них с подозрением и недоумением. На дворе ХХ век, начинается сражение идеологий: социализма, национализма, анархизма, а тут какие-то странные люди делают вид, что живут в 16 веке, носят причудливые шаровары и жупаны, а руководит всем этим царский генерал.Так Полтавец пробился в окружение Скоропадского и стал если не его правой рукой, то во всяком случае одним из ближайших соратников. Именно он сопровождал Скоропадского на съезд хлеборобов, где того провозгласили гетманом.После роспуска Центральной Рады и учреждения гетманата Полтавец стал генеральным писарем гетманской канцелярии. К этому времени он уже напоминал ожившего персонажа с исторических полотен художников и, по воспоминаниям современников, даже говорить начал какими-то архаизмами 300-летней давности.Скоропадский считал своего сподвижника авантюристом, но полезным, поэтому от себя его не гнал, но и больших полномочий не давал.После падения гетманата Полтавец перебрался в Германию.Там он попытался создать Украинское народное казачье общество (УНАКОТО), филиалы которого некоторое время существовали в Польше. Украинская эмиграция того времени отличалась большой пестротой. Был Петлюра и его сподвижники, гетман Скоропадский и его сторонники, были левые национал-коммунисты Винниченко.Полтавец пытался стать одним из лидеров эмиграции и в 1926 году даже попытался провозгласить себя гетманом, сославшись на отречение Скоропадского от власти. От своего имени он опубликовал несколько манифестов к украинским казакам и объявил себя главой Казачьей республики.Однако сторонников ему это не прибавило, скорее даже наоборот. В отличие от тех же Скоропадского, Петлюры и Винниченко, какое-то время имевших реальную власть в стране, Полтавец был откровенным авантюристом и не имел, по словам героя советского фильма. "золотого запаса" – хоть какого-то источника финансирования. Последнее обстоятельство неоднократно толкало его на совсем уж рискованные предприятия.Так, самопровозглашенный гетман долго и упорно пытался прибиться к немецким национал-социалистам. Он приспособил к их учению программу своего казачьего общества. Ему удалось познакомиться с Розенбергом, бывшим архитектором из московского императорского училища, который по-русски говорил едва ли не лучше, чем по-немецки. Поскольку Розенберг прожил в России больше, чем в Германии, у нацистов он долгое время считался специалистом по восточному вопросу. А отсутствие языковых барьеров побуждало эмигрантов искать контактов именно с ним.Какое-то время Розенберг поддерживал контакты с Полтавцом, скорее из вежливости и на всякий случай. Но после прихода нацистов к власти они стали сторониться назойливого авантюриста, который постоянно выпрашивал у них денег. На некоторое время Полтавец даже попал под арест, но вскоре был освобожден.Никакого влияния в нацистской Германии Полтавец не имел и расположением нацистов не пользовался.Его последние попытки чего-то добиться относятся к 40-м годам, когда он в духе атамана Краснова пытался организовать казачьи отряды под патронажем немцев. Но в отличие от Краснова, который был серьёзным человеком и в свое время полноправно властвовал на Дону, Полтавца немцы считали ряженым проходимцем и его предложения не стали даже рассматривать.В 1942 году Полтавец покинул пост атамана национального казачьего общества и больше не занимался политической деятельностью.После его ухода немцы позволили его преемнику во главе УНАКОТО Омельяновичу-Павленко возглавить символическую Украинскую освободительную армию (это не была армия в прямом смысле слова, а части, созданные из военнопленных и хиви, которые были разбросаны по фронтам и в основном состояли при охранных батальонах).В отличие от Полтавца, Омельянович-Павленко был настоящим царским полковником, а затем командовал армией у Петлюры, т.е. был более серьёзной фигурой.Основательно позабытый Полтавец умер в Мюнхене в 1957 году в возрасте 66 лет. В последние годы он не принимал никакого участия в политической деятельности украинской эмиграции.* "Борьба за освобождение" – принятое в украинской исторической публицистике обозначение событий 1917-20 годов.
https://ukraina.ru/20240517/1023620700.html
https://ukraina.ru/20240429/1045689047.html
https://ukraina.ru/20240524/1046476556.html
https://ukraina.ru/20240529/1046637906.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/88/1025118830_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_b3ad13f7409d1a45fb0528033fd01e06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, гражданская война, коллаборационисты, история украины, центральная рада, симон петлюра
История, гражданская война, коллаборационисты, История, история Украины, Центральная Рада, Симон Петлюра

Иван Полтавец-Остряница: гетман которого не было

16:00 26.09.2024
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Евгений Антонюк
публицист
Все материалы
В этот день в 1890 году родился Иван Полтавец-Остряница — ближайший сподвижник гетмана Скоропадского, один из ключевых деятелей «Вольного казачества», в эмиграции сам объявивший себя гетманом, редкий авантюрист даже по меркам гражданской войны.
Сведения о жизни Полтавца до революции скудны и полны противоречий.
Он родился в нынешней Черкасской области, воспитывался матерью, которая работала сельской учительницей. По одним данным, окончил Елисаветградское кавалерийское училище, однако служил почему-то в пехоте. Более вероятно, что он был выпускником Чугуевского военного училища.
До 1917 года он носил фамилию Полтавец, но после революции объявил себя потомком знаменитого гетмана Якова Остряницы и начал носить двойную фамилию. Большинство современников в эту легенду не верило, однако Скоропадский в своих мемуарах утверждал, что это была его настоящая фамилия. Впрочем, Скоропадский очень мало знал своего сподвижника, с которым они познакомились уже после революционных событий.
В ряде источников указано, что Полтавец был полковником императорской армии.
Но это, по всей видимости, также недостоверная информация. Полтавец окончил военное училище в 1912 году и, по меньшей мере, в 1915 году еще носил звание подпоручика. Вряд ли даже самый талантливый лейтенант (нынешний аналог подпоручика) мог за полтора года успеть дослужиться до звания полковника без каких-то экстраординарных протекций или подвигов.
17 мая, 16:00История
Метания атамана Таврического. Никифор Григорьев и украинская "атаманщина"Май 1919 года стал звездным часом атамана Григорьева. Этот загадочный авантюрист, чье место, дата рождения и даже подлинное имя до сих пор однозначно не выяснены, всего за год успел послужить трем сторонам Гражданской войны, последовательно предал всех соратников и наконец начал «работать на себя».
После февральской революции Полтавец стал одним из активистов украинизации армии, уехал поближе к Киеву. Но в Центральной Раде все места уже были заняты, так что пробиваться к высоким постам пришлось окольными путями.
Пользуясь своей эффектной внешностью и постоянно ссылаясь на свое происхождение от гетмана Остряницы, Полтавец сумел пробиться в лидеры т.н. Вольного казачества — альтернативной силы, формировавшейся на Украине осенью 1917 года в основном из числа солдат и унтер-офицеров украинского происхождения.
Атаманом вольных казаков в итоге был выбран Скоропадский, чье гетманское происхождение, в отличие от Полтавца, было несомненным. Но ловкий Полтавец сумел добиться поста наказного атамана.
Какое-то время казаки подчинялись Раде, однако там смотрели на них с подозрением и недоумением. На дворе ХХ век, начинается сражение идеологий: социализма, национализма, анархизма, а тут какие-то странные люди делают вид, что живут в 16 веке, носят причудливые шаровары и жупаны, а руководит всем этим царский генерал.
Так Полтавец пробился в окружение Скоропадского и стал если не его правой рукой, то во всяком случае одним из ближайших соратников. Именно он сопровождал Скоропадского на съезд хлеборобов, где того провозгласили гетманом.
Павел Скоропадский и немцы
29 апреля, 08:02История
Павел Скоропадский: гетман из циркаГоворят, что история имеет обыкновение повторяться дважды – в виде трагедии и в виде фарса. Однако иногда бывает и наоборот. Описанное гением Булгакова как трагедия вселенского масштаба избрание гетмана в цирке было, всё же, словами булгаковского же героя "опереткой". А вот избрание президентом клоуна грозит глобальной катастрофой
После роспуска Центральной Рады и учреждения гетманата Полтавец стал генеральным писарем гетманской канцелярии. К этому времени он уже напоминал ожившего персонажа с исторических полотен художников и, по воспоминаниям современников, даже говорить начал какими-то архаизмами 300-летней давности.
Скоропадский считал своего сподвижника авантюристом, но полезным, поэтому от себя его не гнал, но и больших полномочий не давал.
После падения гетманата Полтавец перебрался в Германию.
Там он попытался создать Украинское народное казачье общество (УНАКОТО), филиалы которого некоторое время существовали в Польше. Украинская эмиграция того времени отличалась большой пестротой. Был Петлюра и его сподвижники, гетман Скоропадский и его сторонники, были левые национал-коммунисты Винниченко.
Полтавец пытался стать одним из лидеров эмиграции и в 1926 году даже попытался провозгласить себя гетманом, сославшись на отречение Скоропадского от власти. От своего имени он опубликовал несколько манифестов к украинским казакам и объявил себя главой Казачьей республики.
Однако сторонников ему это не прибавило, скорее даже наоборот. В отличие от тех же Скоропадского, Петлюры и Винниченко, какое-то время имевших реальную власть в стране, Полтавец был откровенным авантюристом и не имел, по словам героя советского фильма. "золотого запаса" – хоть какого-то источника финансирования. Последнее обстоятельство неоднократно толкало его на совсем уж рискованные предприятия.
СИмон Петлюра
24 мая, 08:00История
Путь Петлюры: от Софийской площади до парижской подворотни Очень трудно избавиться от исторических аналогий. Вот, казалось бы, что общего может быть между евреем и человеком, который покрывал еврейские погромы? Ну ничего же… А присмотришься к Петлюре и Зеленскому и понимаешь – ну одно ж лицо
Так, самопровозглашенный гетман долго и упорно пытался прибиться к немецким национал-социалистам. Он приспособил к их учению программу своего казачьего общества. Ему удалось познакомиться с Розенбергом, бывшим архитектором из московского императорского училища, который по-русски говорил едва ли не лучше, чем по-немецки. Поскольку Розенберг прожил в России больше, чем в Германии, у нацистов он долгое время считался специалистом по восточному вопросу. А отсутствие языковых барьеров побуждало эмигрантов искать контактов именно с ним.
Какое-то время Розенберг поддерживал контакты с Полтавцом, скорее из вежливости и на всякий случай. Но после прихода нацистов к власти они стали сторониться назойливого авантюриста, который постоянно выпрашивал у них денег. На некоторое время Полтавец даже попал под арест, но вскоре был освобожден.
Никакого влияния в нацистской Германии Полтавец не имел и расположением нацистов не пользовался.
Его последние попытки чего-то добиться относятся к 40-м годам, когда он в духе атамана Краснова пытался организовать казачьи отряды под патронажем немцев. Но в отличие от Краснова, который был серьёзным человеком и в свое время полноправно властвовал на Дону, Полтавца немцы считали ряженым проходимцем и его предложения не стали даже рассматривать.
В 1942 году Полтавец покинул пост атамана национального казачьего общества и больше не занимался политической деятельностью.
После его ухода немцы позволили его преемнику во главе УНАКОТО Омельяновичу-Павленко возглавить символическую Украинскую освободительную армию (это не была армия в прямом смысле слова, а части, созданные из военнопленных и хиви, которые были разбросаны по фронтам и в основном состояли при охранных батальонах).
Генерал Михаил Омельянович-Павленко
29 мая, 16:04История
Украинский генерал Омельянович-Павленко: от Николая II до Адольфа IУлица Омельяновича-Павленко появилась на Печерске в 2016 году – это было новое название улицы Суворова. Формально решение принималось в рамках глорификации украинских "героев", но киевляне шутили, что в рамках превращения Киева в хутор – ведь место генералиссимуса занял полковник той же Русской императорской армии
В отличие от Полтавца, Омельянович-Павленко был настоящим царским полковником, а затем командовал армией у Петлюры, т.е. был более серьёзной фигурой.
Основательно позабытый Полтавец умер в Мюнхене в 1957 году в возрасте 66 лет. В последние годы он не принимал никакого участия в политической деятельности украинской эмиграции.
* "Борьба за освобождение" – принятое в украинской исторической публицистике обозначение событий 1917-20 годов.
 
ИсторияИсториягражданская войнаколлаборационистыистория УкраиныЦентральная РадаСимон Петлюра
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:44Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел
18:20Новые американские бомбы, возможное уничтожение F-16. Итоги 26 сентября на Украине
18:11Фиаско вместо триумфа: визит Зеленского в США провалился, а в Киеве его ждут разъярённые депутаты Рады
18:01Вэсэушник рассказал, что "готов к смерти заранее"
17:54На Запад полагаться нельзя. Как президент-либерал решил вывести Иран из экономического тупика
17:47The Economist: Зеленский планирует президентские выборы на Украине в 2025 году
17:27"Срезать клешни": DeepState назвал срок падения Угледара
17:13Посмертная зрада: имя Фарион "увековечили" на советском здании
17:10На Украине сообщили о последствиях массированной ночной атаки ВС РФ на энергообъекты
16:57"Безответственно": Блинкену не понравилось изменение российской ядерной доктрины
16:28Не оказаться второй Украиной: грузинская партия выбрала яркий способ агитации, в Киеве обиделись
16:21Куба-1962 возвращается. Владимир Васильев о том, как Зеленский обидел Трампа и пошатнул неядерный мир
16:18Русофобская политика похоронила величие Европы. Дудчак объяснил, почему за странами БРИКС будущее
15:58Панды и суицид. Ради войны на Украине Запад обнищал до позора
15:53Пока комбриг не видел: стало известно, сколько боевиков ВСУ ушло в самоволку
15:27Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок
15:25Путин высказался об отказе покупать российский СПГ и объявил план переформатирования отрасли
15:03Британская Times попыталась понять, не шутит ли Путин о ядерном оружии
14:53Гранаты, винтовки, танки: Зеленский зарегистрировал торговую марку на вооружения
14:41Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины
Лента новостейМолния