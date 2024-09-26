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Иван Полтавец-Остряница: гетман которого не было

Иван Полтавец-Остряница: гетман которого не было - 26.09.2024 Украина.ру

Иван Полтавец-Остряница: гетман которого не было

В этот день в 1890 году родился Иван Полтавец-Остряница — ближайший сподвижник гетмана Скоропадского, один из ключевых деятелей «Вольного казачества», в эмиграции сам объявивший себя гетманом, редкий авантюрист даже по меркам гражданской войны.

2024-09-26T16:00

2024-09-26T16:00

2024-09-26T13:34

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Сведения о жизни Полтавца до революции скудны и полны противоречий.Он родился в нынешней Черкасской области, воспитывался матерью, которая работала сельской учительницей. По одним данным, окончил Елисаветградское кавалерийское училище, однако служил почему-то в пехоте. Более вероятно, что он был выпускником Чугуевского военного училища.До 1917 года он носил фамилию Полтавец, но после революции объявил себя потомком знаменитого гетмана Якова Остряницы и начал носить двойную фамилию. Большинство современников в эту легенду не верило, однако Скоропадский в своих мемуарах утверждал, что это была его настоящая фамилия. Впрочем, Скоропадский очень мало знал своего сподвижника, с которым они познакомились уже после революционных событий.В ряде источников указано, что Полтавец был полковником императорской армии.Но это, по всей видимости, также недостоверная информация. Полтавец окончил военное училище в 1912 году и, по меньшей мере, в 1915 году еще носил звание подпоручика. Вряд ли даже самый талантливый лейтенант (нынешний аналог подпоручика) мог за полтора года успеть дослужиться до звания полковника без каких-то экстраординарных протекций или подвигов.После февральской революции Полтавец стал одним из активистов украинизации армии, уехал поближе к Киеву. Но в Центральной Раде все места уже были заняты, так что пробиваться к высоким постам пришлось окольными путями.Пользуясь своей эффектной внешностью и постоянно ссылаясь на свое происхождение от гетмана Остряницы, Полтавец сумел пробиться в лидеры т.н. Вольного казачества — альтернативной силы, формировавшейся на Украине осенью 1917 года в основном из числа солдат и унтер-офицеров украинского происхождения.Атаманом вольных казаков в итоге был выбран Скоропадский, чье гетманское происхождение, в отличие от Полтавца, было несомненным. Но ловкий Полтавец сумел добиться поста наказного атамана.Какое-то время казаки подчинялись Раде, однако там смотрели на них с подозрением и недоумением. На дворе ХХ век, начинается сражение идеологий: социализма, национализма, анархизма, а тут какие-то странные люди делают вид, что живут в 16 веке, носят причудливые шаровары и жупаны, а руководит всем этим царский генерал.Так Полтавец пробился в окружение Скоропадского и стал если не его правой рукой, то во всяком случае одним из ближайших соратников. Именно он сопровождал Скоропадского на съезд хлеборобов, где того провозгласили гетманом.После роспуска Центральной Рады и учреждения гетманата Полтавец стал генеральным писарем гетманской канцелярии. К этому времени он уже напоминал ожившего персонажа с исторических полотен художников и, по воспоминаниям современников, даже говорить начал какими-то архаизмами 300-летней давности.Скоропадский считал своего сподвижника авантюристом, но полезным, поэтому от себя его не гнал, но и больших полномочий не давал.После падения гетманата Полтавец перебрался в Германию.Там он попытался создать Украинское народное казачье общество (УНАКОТО), филиалы которого некоторое время существовали в Польше. Украинская эмиграция того времени отличалась большой пестротой. Был Петлюра и его сподвижники, гетман Скоропадский и его сторонники, были левые национал-коммунисты Винниченко.Полтавец пытался стать одним из лидеров эмиграции и в 1926 году даже попытался провозгласить себя гетманом, сославшись на отречение Скоропадского от власти. От своего имени он опубликовал несколько манифестов к украинским казакам и объявил себя главой Казачьей республики.Однако сторонников ему это не прибавило, скорее даже наоборот. В отличие от тех же Скоропадского, Петлюры и Винниченко, какое-то время имевших реальную власть в стране, Полтавец был откровенным авантюристом и не имел, по словам героя советского фильма. "золотого запаса" – хоть какого-то источника финансирования. Последнее обстоятельство неоднократно толкало его на совсем уж рискованные предприятия.Так, самопровозглашенный гетман долго и упорно пытался прибиться к немецким национал-социалистам. Он приспособил к их учению программу своего казачьего общества. Ему удалось познакомиться с Розенбергом, бывшим архитектором из московского императорского училища, который по-русски говорил едва ли не лучше, чем по-немецки. Поскольку Розенберг прожил в России больше, чем в Германии, у нацистов он долгое время считался специалистом по восточному вопросу. А отсутствие языковых барьеров побуждало эмигрантов искать контактов именно с ним.Какое-то время Розенберг поддерживал контакты с Полтавцом, скорее из вежливости и на всякий случай. Но после прихода нацистов к власти они стали сторониться назойливого авантюриста, который постоянно выпрашивал у них денег. На некоторое время Полтавец даже попал под арест, но вскоре был освобожден.Никакого влияния в нацистской Германии Полтавец не имел и расположением нацистов не пользовался.Его последние попытки чего-то добиться относятся к 40-м годам, когда он в духе атамана Краснова пытался организовать казачьи отряды под патронажем немцев. Но в отличие от Краснова, который был серьёзным человеком и в свое время полноправно властвовал на Дону, Полтавца немцы считали ряженым проходимцем и его предложения не стали даже рассматривать.В 1942 году Полтавец покинул пост атамана национального казачьего общества и больше не занимался политической деятельностью.После его ухода немцы позволили его преемнику во главе УНАКОТО Омельяновичу-Павленко возглавить символическую Украинскую освободительную армию (это не была армия в прямом смысле слова, а части, созданные из военнопленных и хиви, которые были разбросаны по фронтам и в основном состояли при охранных батальонах).В отличие от Полтавца, Омельянович-Павленко был настоящим царским полковником, а затем командовал армией у Петлюры, т.е. был более серьёзной фигурой.Основательно позабытый Полтавец умер в Мюнхене в 1957 году в возрасте 66 лет. В последние годы он не принимал никакого участия в политической деятельности украинской эмиграции.* "Борьба за освобождение" – принятое в украинской исторической публицистике обозначение событий 1917-20 годов.

https://ukraina.ru/20240517/1023620700.html

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Евгений Антонюк

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Евгений Антонюк

история, гражданская война, коллаборационисты, история украины, центральная рада, симон петлюра