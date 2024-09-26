https://ukraina.ru/20240926/1057712953.html

Павел Леонов: Если политики не вспомнят вопросы Кеннеди, то мир ожидает broken back на ядерных пустошах

Павел Леонов: Если политики не вспомнят вопросы Кеннеди, то мир ожидает broken back на ядерных пустошах - 26.09.2024 Украина.ру

Павел Леонов: Если политики не вспомнят вопросы Кеннеди, то мир ожидает broken back на ядерных пустошах

Ядерный конфликт будет продолжаться около 35 минут, потому что подлетное время межконтинентальных баллистических ракет – 32 минуты. После этого все стороны переходят к конфликту со сломанной спиной. Так называемый broken back - когда военные действия ведутся остатками сил и средств, разбросанными по ядерным пустошам.

2024-09-26T19:30

2024-09-26T19:30

2024-09-26T19:55

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов.На совещании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений по поводу применения ядерного оружия. Агрессия любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.- Павел, Запад играет в свою любимую игру на повышение ставок, а концепция ядерного сдерживания, кажется, перестала работать. Насколько мир сейчас близок к точке невозврата?- В первую очередь отметим, что очень хорошо, что у нас закреплены документально все эти изменения в ядерной доктрине. Главное условие для применения ядерного оружия это массированный старт средств воздушно-космического нападения. Это классика.А вот второй вариант в обновленной редакции, это особенно подчеркнул Владимир Владимирович, агрессия со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства. То есть это то, что уже обсуждалось на Западе – нанесение ударов по военным объектам в глубине России классическим западным оружием.То есть когда руками украинских прокси наносится удар, влияющий на военный потенциал Российской Федерации в глобальном плане. Да, мы стали ближе к конфликту. Либо Запад будет нас провоцировать и дальше, либо он будет аккуратно сворачивать эскалацию.Судя по последним сигналам, будет сворачивание, потому что Украине пообещали чуть-чуть денег, но в кредит, а вооружение пообещали когда-нибудь потом. Хочется быть оптимистом в этом вопросе.- В соответствии с новой доктриной, удар ядерным оружием возможен при нападении неядерного государства при поддержке ядерных держав. Имеет ли право Россия на такой ответ после вторжения ВСУ в Курскую область?- Всегда нужно задавать себе вопрос, что произойдет, когда я это сделаю. Вопросы применения ядерного оружия поднимались многократно на протяжении истории Холодной войны. И всегда крайне отрезвляющим вопросом было: а что произойдет дальше?Потому что даже нанесение тактического ядерного удара, который рассматривали американцы во время первого Берлинского кризиса в 1960 году, во время Карибского кризиса, позволяло уравнять шансы. Но тот же президент Кеннеди задавал военным вопрос, а что произойдет дальше? В ответ собственные потери оценивались в семь городов и суммарно 20-30 миллионов жителей. Это очень отрезвляюще действовало на американское командование. Тогда на совещании Кеннеди в ответ на замечание, что США окажутся в очень тяжелом положении, спросил их: а вы собираетесь жить в другой стране?То есть формальное право использовать у нас есть. С другой стороны, зачем? Это будет свидетельствовать о том, что наши цели не могут быть достигнуты текущим состоянием вооруженных сил, что является их не лучшей характеристикой.И об этом уже начала рассказывать западная пропаганда. Мол, русские не могут победить украинцев на поле боя, поэтому заговорили о ядерном оружии. Но можно парировать тем, что регулярное снабжение ВСУ идет с 2014 года в объемах, превышающих гуманитарные поставки в рамках НАТО.- Много говорят о том, что в Европе утеряна культура конвейерного производства военной техники, западные армии готовились к полицейским рейдовым операциям. Тем не менее, европейцы пытаются разогнать свою военную промышленность. Когда Европа сможет выйти на приемлемый уровень производства вооружения и техники для войны с Россией?- Они свою промышленность, так же, как и мы, стали закрывать и конверсировать в 1991 году. И сейчас у них есть глобальные проблемы, потому что никто не рассчитывал на то, что начнется крупномасштабные военный конфликт. Они начинают массово открывать производства, инвестировать в них, пытаться распределить.Например, норвежцы строят в США второй завод по производству ракет морского и наземного базирования NSM, они уже поставлялись на Украину, а также ракет JSM, которые могут нести истребители F-35 (речь идет о заводе компании Kongsberg Defence and Aerospace в штате Вирджиния – ред.). Причем эти заводы разнесены по разным штатам. Годовая мощность – 400 ракет. При этом еще один завод строится в Норвегии.Но модернизация промышленности - это дело трудоемкое даже не в плане денег, а в плане обучения персонала и выработки. Это займет около двух-трех лет, если этим заниматься не спустя рукава. То есть к тому временим будет достигнут результат, который нам не понравится.- А мы подошли к переделу своих производственных возможностей?- Необходима длительная работа со многими комплектующими, если все будет нормально, то мы справимся в примерно тот же период. Другое дело, что из-за санкций то, что у западных стран получается быстро и легко, у нас вызывает затруднения. Например, много лет на оборонных заводах стандартным оборудованием являлась американская измерительная аппаратура Extech Instruments. Может, это не очень патриотично, но если это хорошая техника, почему бы ей не пользоваться.- Могут ли нам помочь наши северокорейские, китайские, иранские партнеры? Возможно, какие-то производства можно перенести туда?- Производство нужно развивать у себя. Но не привязывать эти площадки к одному центру, например, к Москве, чтобы избежать проблем из-за банально отключения электричества и техногенных производств.- Возвращаясь к ядерной теме, если украинские БПЛА нанесут удар по аэродрому, на котором базируются наши стратегические бомбардировщики, будет ли ядерный ответ с нашей стороны?- Это очень сложный вопрос. С одной стороны, хочется выступить в роли ура-патриота и сказать "давайте ударим ядерной бомбой". С другой - надо задать себе ряд вопросов. Куда мы будем наносить это удар? Каковы будут его последствия? Приведет ли это к серьезному изменению ситуации? Или мы просто уничтожим здание с людьми, которые занимаются склепкой этих дронов?Можно убить муху мухобойкой, а можно загнать ее под шкаф и подпилить у него все ножки, чтобы шкаф рухнул на бедную муху. Эффект будет одинаковый, а трудозатраты разные.Пока мы справляемся обычным оружием, в том числе гиперзвуковым. Например, сегодня на аэродроме в Староконстантинове были уничтожены американские, а вернее уже натовские самолеты F-16.- Если рассмотреть вновь озвученные планы Эстонии и Финляндии перекрыть Финский залив и заблокировать Калининград с моря, насколько это реальный сценарий?- Для этого нам и нужен Балтийский флот. Есть соблазн сказать, что Балтфлот нам не нужен, потому что Балтика это уже внутренне море НАТО. Но именно из-за того, что у нас есть более мощный флот, Эстония и Финляндия ограничиваются только заявлениями.Если бы вместо флота на Балтике у нас был бы одинокий патрульный катер, тогда эти слова имели бы смысл. А пока представители этих стран поддерживают курс НАТО заявлениями, не относящимися к здравому смыслу.- Можно ли сказать, что события в Курской области убедили военно-политические круги на Западе, что Россия не будет отвечать ядерным ударом на нападение, и теперь этот сценарий могут повторить, например, в Калининградской области?- Главный вопрос, который надо задать, чья это вина? Можно сказать, что это провал, Россия обречена, надо применить ядерное оружие. Но надо разобраться, какая разведывательная информация поступала, готовилась ли область к отражению нападения. Мы можем получить несколько неприятных ответов.Но может выясниться, что ситуация требует не применения ядерного оружия, а организации военного дела.- Как может выглядеть ядерная война XXI века? Это будет обмен сначала тактическими ядерными ударами, потом в дело вступят межконтинентальные ракеты?- Конфликт будет продолжаться около 35 минут, потому что подлетное время межконтинентальных баллистических ракет – 32 минуты. При наихудшем сценарии применяется ТЯО одновременно со стратегическим. После этого все стороны переходят к конфликту со сломанной спиной. Так называемый broken back, когда военные действия ведутся остатками сил и средств, разбросанными по ядерным пустошам.- А современные армии готовы к такому варианту развития событий? Учений, аналогичных тем, которые проводились на Тоцком полигоне и в пустыне штата Невада, давно не было.- Ни одна страна и ни одна армия к этому не готовы. Сценариb 80-х годов? взаимного ядерного удара между США и СССР? показывали, что будет уничтожено пjрядка 80% промышленного потенциала обеих стран. А дальше, как говорится в американских исследованиях, все будет зависеть от счастливых и несчастливых случайностей.Когда уничтожено 80% промышленности, остальные занимаются выживанием и надеются на волю божью.Подробно о стратегии ядерного сдерживания в новых условиях Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень.

https://ukraina.ru/20240926/1057704778.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, запад, сша, джон кеннеди, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, f-35, f-16, украина.ру