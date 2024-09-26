https://ukraina.ru/20240926/1057709350.html

Посмертная зрада: имя Фарион "увековечили" на советском здании

Посмертная зрада: имя Фарион "увековечили" на советском здании - 26.09.2024 Украина.ру

Посмертная зрада: имя Фарион "увековечили" на советском здании

Неонацистке, филологу и экс-депутату Верховной Рады Ирине Фарион установили во Львове мемориальную табличку. В церемонии приняли участие ее дочка и внучка. Кадры с открытия 26 сентября опубликовал украинский канал Новини.Live

2024-09-26T17:13

2024-09-26T17:13

2024-09-26T17:13

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Примечательно, что табличку в честь Фарион над другой памятной доской. На ней на украинском языке написано, что это здание построено в 1964 году Стройуправлением №51 треста "Львовжилстрой", по проекту львовского филиала киевского института "Гипроград".Ирина Фарион считалась ультрарадикалом даже по меркам украинского национализма. Политик отличалась крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Ранее националистка хвасталась, что ее внук бьет русскоязычных сверстников в детском саду. Также она призывала "поставить к стенке" всех русскоязычных граждан Украины.Все это сходило ей с рук, до тех пор, пока осенью прошлого года она не заявила, что русскоязычные вэсэушники не достойны называться украинцами и даже жить. В ответ замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, он же экс-командир полка "Азов"* Максим Жорин заявил, что Фарион "нужно заняться"."Привет, старая": на заявление Фарион Залужному ответил экс-командир "Азова"*В ноябре прошлого года СБУ возбудила в отношении Фарион уголовное дело по четырем статьям, а позже экс-депутата уволили с должности преподавателя Львовской политехники.В июле на 60-летнюю Фарион было совершено покушение: неизвестный выстрелил ей в висок, через несколько часов после ранения экс-депутат умерла в больнице. Часть камер на месте покушения на Фарион не работала. Гава МВД Игорь Клименко объяснил это плановым отключением света.Позже была установлена личность стрелявшего, им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко. Когда следователи попросили его объяснить свой поступок, парень улыбнулся и ответил: "Следующий вопрос".Неделю назад, на очередном заседании суда, он заявил в суде, что ему "угрожает опасность от российских спецслужб" и "радикально настроенных лиц", поэтому будет лучше, чтобы он пока оставался в тюрьме.Интересно, что буквально за несколько дней до этого Зинченко публично угрожала дочь Фарион София Семчишина. Она говорила, что он "сдохнет в тюрьме".P.S. Русофобские взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда. В советское время украинская националистка состояла в комсомоле, после и в КПСС. В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.Другие темы: "Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться".*Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240919/1057558325.html

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новости, россия, львов, украина, ирина фарион, "азов", верховная рада, украина.ру, нацисты, мемориал