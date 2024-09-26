Путин высказался об отказе покупать российский СПГ и объявил план переформатирования отрасли - 26.09.2024 Украина.ру
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Путин высказался об отказе покупать российский СПГ и объявил план переформатирования отрасли
Путин высказался об отказе покупать российский СПГ и объявил план переформатирования отрасли - 26.09.2024 Украина.ру
Путин высказался об отказе покупать российский СПГ и объявил план переформатирования отрасли
Покупатели российского газа вправе отказаться от услуг Москвы, однако это не значит, что Россия пострадает. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 26 сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
2024-09-26T15:25
2024-09-26T15:25
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запад
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Он отметил, что изменения в газовой отрасли России начались не только из-за переключения экспорта с запада на восток, но и из-за повышения поставок на внутренний рынок, в том числе по масштабной программе газификации.Глава государства подчеркнул, что этот процесс уже идет и поручил подготовить 10-летний план по развитию газовой отрасли, куда войдет увеличение объемов переработки газа внутри страны, а еще - масштабные планы по газификации российской глубинки.Российский лидер добавил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив, глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.Ранее министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как имеющиеся санкции с этой задачей не справляются.Она сослалась на данные статистики о том, что с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года ее страна приняла наибольший объем российского СПГ - 5,17 миллиона тонн.Другие темы: Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины.
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новости, россия, москва, запад, владимир путин, газ, спг
Новости, Россия, Москва, Запад, Владимир Путин, газ, СПГ

Путин высказался об отказе покупать российский СПГ и объявил план переформатирования отрасли

15:25 26.09.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Покупатели российского газа вправе отказаться от услуг Москвы, однако это не значит, что Россия пострадает. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 26 сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
"Что ж, это их право - пусть покупают более дорогой ресурс", - сказал Путин.
Он отметил, что изменения в газовой отрасли России начались не только из-за переключения экспорта с запада на восток, но и из-за повышения поставок на внутренний рынок, в том числе по масштабной программе газификации.
Глава государства подчеркнул, что этот процесс уже идет и поручил подготовить 10-летний план по развитию газовой отрасли, куда войдет увеличение объемов переработки газа внутри страны, а еще - масштабные планы по газификации российской глубинки.
Российский лидер добавил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив, глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.
Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.
Ранее министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как имеющиеся санкции с этой задачей не справляются.
Она сослалась на данные статистики о том, что с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года ее страна приняла наибольший объем российского СПГ - 5,17 миллиона тонн.
Президент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
14:34
Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции Глобальный рост в условиях многополярной модели развития будет сосредоточен не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Другие темы: Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины.
 
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Заголовок открываемого материала
15:27Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок
15:25Путин высказался об отказе покупать российский СПГ и объявил план переформатирования отрасли
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