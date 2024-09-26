https://ukraina.ru/20240926/1057705527.html

Путин высказался об отказе покупать российский СПГ и объявил план переформатирования отрасли

Путин высказался об отказе покупать российский СПГ и объявил план переформатирования отрасли - 26.09.2024 Украина.ру

Путин высказался об отказе покупать российский СПГ и объявил план переформатирования отрасли

Покупатели российского газа вправе отказаться от услуг Москвы, однако это не значит, что Россия пострадает. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 26 сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"

2024-09-26T15:25

2024-09-26T15:25

2024-09-26T15:25

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Он отметил, что изменения в газовой отрасли России начались не только из-за переключения экспорта с запада на восток, но и из-за повышения поставок на внутренний рынок, в том числе по масштабной программе газификации.Глава государства подчеркнул, что этот процесс уже идет и поручил подготовить 10-летний план по развитию газовой отрасли, куда войдет увеличение объемов переработки газа внутри страны, а еще - масштабные планы по газификации российской глубинки.Российский лидер добавил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив, глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.Ранее министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как имеющиеся санкции с этой задачей не справляются.Она сослалась на данные статистики о том, что с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года ее страна приняла наибольший объем российского СПГ - 5,17 миллиона тонн.Другие темы: Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины.

https://ukraina.ru/20240926/1057704039.html

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