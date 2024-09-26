"Срезать клешни": DeepState назвал срок падения Угледара
17:27 26.09.2024 (обновлено: 17:32 26.09.2024)
Соучредитель ресурса DeepState, работающего на Главное управление разведки (ГУР) Украины, Руслан Микула заявил, что потеря Угледара - вопрос нескольких дней или недель
Он выразил уверенность, что способ удержать город у ВСУ есть, нужно "срезать клешни" на флангах. Однако ресурсов на это у украинских вооруженных сил нет. При этом командование отправляет приказы о контрнаступлении и не торопиться выводить свои войска, чтобы хоть часть из них сохранить.
"Бойцы пытаются удержать, даже летят боевые распоряжения на восстановление позиций, что в нынешних условиях абсолютно невозможно. Те, кто их посылает ребятам, не знаю, чем он думает", - заявил Микула.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что ВСУ попали в окружение в Угледаре, потеряв обе дороги, ведущие к их позициям. Российские СМИ констатируют, что ВСУ в этом городе повторяют судьбу Артемовска (Бахмута), оказавшись в огневом мешке.
"После того, как основная часть города будет зачищена, начнётся самое интересное. Перед подразделениями ВСУ в этом районе встанет выбор: либо умереть при зачистке или попытаться сдаться в плен, либо попытаться выскочить из огневого мешка. Про угледарские степи мы сказали чуть ранее не случайно - плато с минимальным перепадом высот это и есть вся "дорога смерти" для ВСУ от Угледара до соседних деревень", - уточнил телеграм-канал "Военная хроника".
11:01Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из УгледараУкраинское издание "Страна.ua" сообщает, что ВСУ попали в окружение в Угледаре, потеряв обе дороги, ведущие к их позициям. Российские СМИ констатируют, что ВСУ в этом городе повторяют судьбу Артемовска (Бахмута), оказавшись в огневом мешке
Пару дней назад украинские ресурсы сообщили, что российские войска зашли в восточные окраины Угледара, а значит город близок к падению.
*Признан в России террористической организацией и запрещен.