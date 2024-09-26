https://ukraina.ru/20240926/1057710135.html

"Срезать клешни": DeepState назвал срок падения Угледара

"Срезать клешни": DeepState назвал срок падения Угледара - 26.09.2024 Украина.ру

"Срезать клешни": DeepState назвал срок падения Угледара

Соучредитель ресурса DeepState, работающего на Главное управление разведки (ГУР) Украины, Руслан Микула заявил, что потеря Угледара - вопрос нескольких дней или недель

2024-09-26T17:27

2024-09-26T17:27

2024-09-26T17:32

новости

угледар

украина

россия

вооруженные силы украины

вс рф

главное управление разведки украины (гур)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057710539_0:0:780:439_1920x0_80_0_0_3034992f4f5a1b006526a74ae9c5b451.jpg

Он выразил уверенность, что способ удержать город у ВСУ есть, нужно "срезать клешни" на флангах. Однако ресурсов на это у украинских вооруженных сил нет. При этом командование отправляет приказы о контрнаступлении и не торопиться выводить свои войска, чтобы хоть часть из них сохранить.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что ВСУ попали в окружение в Угледаре, потеряв обе дороги, ведущие к их позициям. Российские СМИ констатируют, что ВСУ в этом городе повторяют судьбу Артемовска (Бахмута), оказавшись в огневом мешке."После того, как основная часть города будет зачищена, начнётся самое интересное. Перед подразделениями ВСУ в этом районе встанет выбор: либо умереть при зачистке или попытаться сдаться в плен, либо попытаться выскочить из огневого мешка. Про угледарские степи мы сказали чуть ранее не случайно - плато с минимальным перепадом высот это и есть вся "дорога смерти" для ВСУ от Угледара до соседних деревень", - уточнил телеграм-канал "Военная хроника".Пару дней назад украинские ресурсы сообщили, что российские войска зашли в восточные окраины Угледара, а значит город близок к падению.Еще по теме: Тимофей Ермаков: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском.*Признан в России террористической организацией и запрещен.

https://ukraina.ru/20240926/1057697446.html

угледар

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, угледар, украина, россия, вооруженные силы украины, вс рф, главное управление разведки украины (гур)