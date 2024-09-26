https://ukraina.ru/20240926/1057715570.html

Украиной правят опасные люди, готовые превратить в пепел всё население. Эксперты о новой ядерной доктрине

Украиной правят опасные люди, готовые превратить в пепел всё население. Эксперты о новой ядерной доктрине - 26.09.2024 Украина.ру

Украиной правят опасные люди, готовые превратить в пепел всё население. Эксперты о новой ядерной доктрине

Кремль предупредил страны Запада, что в случае нападения на Россию последует ядерный ответ. Таким образом, ядерная доктрина России будет дополнена.

2024-09-26T21:11

2024-09-26T21:11

2024-09-26T21:11

россия

запад

эстония

владимир путин

дмитрий песков

нато

минобороны

эксклюзив

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Президент Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию 25 сентября предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Дмитрий Песков объяснил, что обновлённая ядерная доктрина посылает Западу сигнал с предупреждением о последствиях в случае нападения на Россию, причём не обязательно ядерными средствами. Эта новость "взбодрила" западных оппонентов. Примечательно, что именно в эти дни Вашингтон решает, предоставить ли Украине дальнобойное оружие и разрешить бить им вглубь России. Так что Байдену и Зеленскому, чья встреча запланирована в ближайшее время, будет что обсудить. А пока эксперты анализировали, как изменится мир, после обновления ядерной стратегии России.Политолог Александр НосовичАнонс новой Ядерной доктрины РФ от Владимира Путина посвящен непосредственно нашим малым, но многочисленным и боевым западным соседям, и является не адресованным им (много чести), но прямым ответом на их чудесные инициативы последних лет вроде блокирования российским судам выхода из Финского залива, заарытия российским самолетам неба над Балтикой, блокады Калининградской области и "демократического военного освобождения" Беларуси. Новая Ядерная доктрина в том виде, в каком она анонсирована - это блок не только на нынешнюю ступень эскалации ("разрешение" Украине бить западными ракетами вглубь территории РФ), но и на несколько ступеней вперёд. И этим она воодушевляет. Но больше всего новые основы ядерного сдерживания воодушевляют структурным подходом. В их основе - понимание связи между подрядчиком и заказчиком: агрессивным неядерным государством, за которым стоит государство ядерное. Иначе говоря, между дешевыми приграничными провокаторами вроде Эстонии и заказчиками - США и Великобританией, команды которых выполняют местные марионетки. И обещание за агрессию против России бить и по подрядчику, и по заказчику. Очень своевременно, потому что планов агрессии те и те уже не скрывают: в той же Эстонии требуют судить за разглашение гостайны министра обороны, рассказавшего в интервью о центральной установке от НАТО - пересмотреть военную доктрину от обороны к "превентивному удару" и быть готовыми к поражению стратегических целей в глубине территории России. Мы многие годы пугали прибалтов огненным перстом карающим за военную провокацию на границе в стиле Саакашвили, но, скажем честно, это были удары из пушки по воробьям. Более тупые из них о последствиях своих действий вообще не задумываются и достучаться до их разума практически невозможно за атрофией последнего. Стучаться к более умным тем более нет смысла: они давно всё продумали и рассчитывают в "момент X" оказаться во внеплановой командировке в Брюсселе. Мол, душой я в своей несчастной гибнущей Эстонии, но телом извините - кушаю свежие бельгийские мидии. Все они не задумываясь выполнят приказ США: одни, потому что в принципе не задумываются, другие, потому что это условие их дальнейшей безбедной жизни на Западе. А самим США какой смысл пугать апокалипсисом для Эстонии за "удары по стратегическим целям в глубине территории России"? Ну, не останется после этого в Эстонии камня на камне - США что с того? Вот недвусмысленное обещание, что за удары по России американскими ракетами из Эстонии прилетит ядерный ответ и США, и Эстонии - это уже серьезная работа над тем, чтобы таких ударов никогда не было, и Эстония осталась цела, даже если её правители этого и не заслуживаютВоенкор Роман Алехин"Сaelo tonantem credidimus Jovem Regnare" - "Когда гром на небе загремел, мы уверовали в Юпитера правящего" (Гораций Медведев). Тут как бы два варианта толкования. Один: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Второй: расслабился мир без Российской Империи. Главный вопрос: кто Юпитер в контексте Медведева? Но вот я точно не согласен с другим тезисом: "Однако само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения." Как бы ни рисовали мы "красные линии" - они не пугали противника, как и противника ранее не напугали видео от Минобороны с ракетами и прочими самолетами с кнопкой, которая уничтожает любые электронные устройства. Противник остановится только после показания реальной непререкаемой силы, такой, которая или уничтожит армию противника, или покажет, что дальнейшая война нанесет неприемлемый ущерб для него. Нет другого варианта. Уже нет. Сейчас главное: кто первый нанесет тот самый ущерб - мы или они дальнобойными ракетами!Политолог Юрий БаранчикПринятые изменения в ядерную доктрину, конечно, нужны и важны. Они давно назрели. Но главное, что должно быть - это наша непоколебимая уверенность в том, что если будет надо, мы пойдем до конца, и если придет время Ч, у ответственных на то лиц будет смелость и сила воли нажать на кнопку, чтобы уничтожить врага. Эта самоотверженность и воля в борьбе за Родину, несомненно, передастся противнику и вызовет у него дрожь. Только его 500%-ая уверенность в том, что не дрогнем, нажмём и уничтожим, способна его остановить от наиболее радикальных сценариев.Политолог Георгий БовтСреди изменений, которые упомянул Путин в своем устном выступлении, зафиксированы пересечения средствами воздушно-комического нападения границ России. В числе прочего были перечислены крылатые ракеты и дроны, то есть дроны тоже. Единственное, что есть некоторая размытость формулировок, которая, наверное, допущена сознательно. Сказано, что в этом случае Москва может рассмотреть вопросы ядерного сдерживания, то есть не сказано, с какого количества дронов будут отсчитывать этот порог. На Западе довольно широко распространено мнение (его распространение поощряют и на Украине, и в ряде восточноевропейских стран — союзниц Украины) о том, что, дескать, никаких красных линий в Москве не существует, мы вторглись в Курскую область, и ничего — это все блеф со стороны Кремля. Такой нарратив действительно имеет широкое распространение на Западе, его можно считать достаточно безответственным, поскольку на 100% ни один из этих людей не может дать гарантий, что красную кнопку не нажмут. На 90% могут дать, на 70% могут дать, а на 100% никто не может дать. Поскольку у них есть своя логика, довольно рассудочная, а в России может быть другая логика, которая не совпадает с Западом насчет того, как это все будет выглядеть с точки зрения большой истории. — Может, они пересмотрят свои взгляды в связи с новыми заявлениями? — Я не думаю, что они резко пересмотрят свои взгляды: все-таки существует доминирующий нарратив. Доминирующий нарратив — пропагандистский, информационный — состоит в том, что Россия не должна выиграть, что Запад будет поддерживать Украину. Да, там есть какие-то разговоры по поводу мирного урегулирования, но пока они носят очень неконкретный характер, а скорее характер благих пожеланий: хорошо было бы, если бы было мирное урегулирование. Ни у кого на Западе нет четкого видения мира [после конфликта]. Поэтому вряд ли будет воспринято в пользу радикального пересмотра таких взглядов.Политолог Владимир АватковУверен, большинство из нас понимает значение и значимость сегодняшних заявлений президента России по поводу ядерного оружия, ядерного сдерживания и доктрины. Раз приняты озвученные решения, значит - там уже нарешали очередной виток эскалации. Или близки к нарешанию. Затем. Мы перехватили управление эскалацией, а не отвечаем на их очередное решение эскалировать. Пусть теперь думают. И ещё. Это - попытка не просто предупредить, но и вернуть им страх, который они совсем потеряли. А возможно - и хоть сколько-нибудь стратегическое мышление. Сохраняя исключительно оборонительный характер, мы наступаем и принуждаем их мышлению и страху. Поможет? Думаете, нет? Но тогда - увы и ах. Будет другая история.Народный депутат Украины Артем ДмитрукПутин изменил ядерную доктрину РФ. Теперь РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства. А сам такой случай будет означать совместное нападение на Российскую Федерацию.Ермак: Кроме ядерного шантажа в РФ больше нет ничего, никаких других инструментов устрашения мира. Эти инструменты не сработают. Говорит тот, чей шеф не может мыслить стратегически. Потому что нет времени у него на это. А значит, все, что исходит от них, нужно воспринимать именно в контексте нехватки у Зе времени на стратегическое мышление. Зачем же рисковать? А значит как они мыслят? Правильно, никак. Пан или пропал, вариант один. А что это значит? Правильно. Страной правят опасные люди, готовые превратить в пепел все население, всю нашу землю. Лишь бы гроши дали, лишь бы зброя була (оружие было - Ред.). Господи, сохрани страну нашу и народ от этих безумцев. Ибо они не ведают, что творят.О том, как в эти часы проходит визит Зеленского в США - в статье Евгении Кондаковой "Фиаско вместо триумфа: визит Зеленского в США провалился, а в Киеве его ждут разъярённые депутаты Рады"

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россия, запад, эстония, владимир путин, дмитрий песков, нато, минобороны, эксклюзив