Увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины было связано с депутатом Верховной Рады от партии «Слуга народа» Евгением Брагарем, которого сотрудники полиции остановили за употребление алкоголя. Об этом 14 декабря заявил бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону

Богдан обвинил в своей отставке олигарха Коломойского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому.

«То есть человек, который долгую историю прошел с ним. Он его очень ценит», — отметил Богдан.

Политик напомнил, что в июле текущего года Брагаря остановили сотрудники правоохранительных органов якобы «за пьянку».

«Я не знаю, пил он, не пил… Но для Владимира Александровича [Зеленского] это была красная тряпка», — сказал он.

О намерении Авакова покинуть свой пост стало известно 13 июля. Спустя два дня его прошение утвердила Верховная Рада.

Авакова назначили главой МВД Украины 27 февраля 2014 года. Он стал одним из двух министров, которые сохранили свои должности после ухода с поста пятого президента Украины Петра Порошенко.