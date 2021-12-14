Власти Украины делают все для превращения своей страны в Анти-Россию, заявил депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире телеканала «ЛДПР-ТВ» 13 декабря

Депутат отметил, что конфликт на востоке Украины опасен не только жителям Донбасса. По его словам, тысячи украинских диверсантов «уже бродят по просторам России».

Смотрят русских! Как интернет срывает планы Киева по украинизации © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Украина уже сформирована как Анти-Россия, как огромная площадка, где будет все больше и больше иностранных войск, все больше и больше иностранных военных баз, все больше центров подготовки диверсантов. Поэтому русских и заставляют перестать быть русскими», — подчеркнул Жириновский.

Он отметил, что наряду с украинскими школами и передачами на украинском языке должны быть и русскоязычные, а на Украине сейчас в языковой политике речь идет о принуждении.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень предложил тем, кто недоволен законом о языке, покинуть Украину.