«Украина с 2021 года, кто бы не находился у власти, [Владимир] Зеленский, не Зеленский, [Петр] Порошенко, не Порошенко… Все равно будет постепенный рост экономики минимум 3-4%. А в 2024 году я думаю, что он может и до 10% дойти», — заверил Росс, добавив, что по росту экономики Украина в конечном итоге обгонит Россию.
Астролог отметил, что в этом году по дороговизне Киев обошел Москву, в частности из-за стоимости недвижимости.
«Наблюдается общемировая тенденция по инфляции. Если даже в Америке инфляция 10-20% в долларовом эквиваленте, то и у нас она должна быть 20-30-40% на продукты. Это абсолютная закономерность», — сказал эксперт по звездам.
В другом интервью астролог дал советы, как встретить Новый год, чтобы быть удачливым, и предрек катастрофы, наводнения и даже падение метеорита в грядущем году.