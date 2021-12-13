Украинский астролог Влад Росс 12 декабря в программе «Суть событий» на YouTube-канале Znaj.ua рассказал, как будет развиваться экономика Украины в ближайшие годы

Эксцентрично, в толпе, у воды: астролог рассказал, как правильно встречать год Тигра © flickr.com, Peter

Астролог отметил, что в этом году по дороговизне Киев обошел Москву, в частности из-за стоимости недвижимости.

«Наблюдается общемировая тенденция по инфляции. Если даже в Америке инфляция 10-20% в долларовом эквиваленте, то и у нас она должна быть 20-30-40% на продукты. Это абсолютная закономерность», — сказал эксперт по звездам.

В другом интервью астролог дал советы, как встретить Новый год, чтобы быть удачливым, и предрек катастрофы, наводнения и даже падение метеорита в грядущем году.