В РФ выявлены 106 сторонников радикальной украинской группировки «Маньяки: культ убийц», которые готовили теракты. Об этом 13 декабря сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ

«Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", созданной гражданином Украины Красновым Егором 2000 г.р. (в отношении него расследуется дело по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ, он объявлен в международный розыск), действующим под покровительством украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

В Саратове задержали членов экстремистской группы «Маньяки. Культ убийц» © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

В Пензенской области и Республике Коми задержаны участники двух связанных с МКУ экстремистских групп численностью пять и восемь человек. У них изъяты оружие и боеприпасы.

Следственный комитет РФ расследует в отношении Краснова уголовное дело о подготовке убийств и инициировал его объявление в международный розыск.