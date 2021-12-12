Манёвры украинского военного корабля "Донбасс" в опасном приближении к Керченскому проливу - симметричный ответ на передвижения российских войск у украинских границ, считает политолог Константин Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт объяснил манёвры украинских ВМС в Керченском проливе троллингом.

«Это симметричный троллинг России со стороны Украины. Если РФ на протяжении длительного времени передвигала войска вдоль украинской границы и говорила, что мы на своей территории, и заявляла, что мы можем делать все что хотим, то Украина точно так же говорит, что может делать то же самое в Азовском море. "Мы ничего не предпринимали, мы действовали в своей акватории"», — сказал Бондаренко. Пряничная дипломатия: посольство Украины в США присвоило замок «Ласточкино гнездо» в Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это был не более чем троллинг России, заключил эксперт.

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