Эксперт объяснил манёвры украинских ВМС в Керченском проливе троллингом.
«Это симметричный троллинг России со стороны Украины. Если РФ на протяжении длительного времени передвигала войска вдоль украинской границы и говорила, что мы на своей территории, и заявляла, что мы можем делать все что хотим, то Украина точно так же говорит, что может делать то же самое в Азовском море. "Мы ничего не предпринимали, мы действовали в своей акватории"», — сказал Бондаренко.
Это был не более чем троллинг России, заключил эксперт.
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