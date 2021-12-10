В польских СМИ считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается идти по пути турецкого лидера Реджепа Эрдогана в вопросе кризиса с мигрантами. Об этом говорит тот факт, что Минск собирается строить лагеря для беженцев с цивилизованными условиями, рассказал колумнист издания «Польская мысль» Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру

Матеуш Пискорский: кризис с мигрантами остановил падение рейтинга польских властей © Facebook, Mateusz Piskorski Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Так что вполне возможно, что Белоруссия в обмен на то, что сможет остановить миграционный поток, получит определенные средства, или, может быть, получит определенное смягчение станционного режима, рассуждает эксперт.

«Посмотрим. Конечно, с санкционным режимом сложнее, потому что Польша, Литва, Латвия, Эстония будут, конечно, выступать против отмены любых санкций, точнее, даже за введение новых санкций. Но тем не менее есть другие возможности финансовой помощи, несмотря на все санкции. Я думаю, именно этого Лукашенко и добивается», — констатировал Пискорский.

Сам факт, что с Лукашенко ведут переговоры вопреки протестам Польши и Прибалтики, уже тоже говорит о том, что на самом деле серьезные государства — члены ЕС настроены на диалог, потому что их лидеры понимают, что это единственная возможность разрешения конфликта, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.