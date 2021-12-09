Бразды правления в наступающем году берет на себя знак под названием Златорогий Тур или Бык. Он уважает людей активных, целеустремленных и работящих, которые не сдаются перед лицом трудностей. Это стоит учесть, утверждают астрологи, которых на днях процитировал «ГлавРед»

Ничего святого: в Киеве избили коммунальщиков за снос палатки с шаурмой © pixabay

Неплохо еще пересмотреть свое питание в сторону умеренности, больше работать, но при этом стараться как можно больше проводить дома, в кругу семьи. Предлагает славянский гороскоп и индивидуальные предсказания для каждого знака.

Темный Сох (Лось) (это люди, рожденные в 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008 годах)

Бык будет оказывать своему «брату» Соху всяческую поддержку, а значит Лосям будет везти, особенно в делах амурных.

Оса или Жалящий Шершень (1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009)

В 2022 году представители этого знака смогут укрепить материальное положение, а также избежать проблем, благодаря тому, что с легкостью распознают любых мошенников.

Притаившийся Лют или Волк (1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010)

А вот Волкам в предстоящем году будет не так сильно везти перед лицом обмана, поэтому астрологи советуют обдумывать каждое решение и не сильно доверять людям. Зато есть шансы избавиться от «лишних» людей и добиться профессиональных успехов.

Огненная Белка (1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011)

Главное, что нужно сделать в ближайшее время Белках — это перестать суетиться и беспокоиться, иначе — быть беде.

Жемчужная Щука (1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012)

Представители этого знака смело могут рассчитывать на помощь Златорогого Тура, но не безвозмездно: «платить» придется работой, усидчивостью и инициативой.

Бородатая Жаба (1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013)

Бережливость Жабы в наступающем году сыграет ей на руку, позволив укрепить свое материальное положение и улучшить характер.

Дикий Вепрь или Кабан (1934, 1950, 1966, 1982, 1998)

Кабан совсем скоро поймает удачу за хвост, но, чтобы удержать ее, придется изрядно «порыть землю пятачком», зато вознаграждение будет достойным.

Белый Филин (1935, 1951, 1967, 1983, 1999)

Филина ждет успех в науке, звезды рекомендуют не бояться сделать первый шаг и всей душой отдаться делу, тогда и результат не заставит себя ждать.

Шипящий Уж (1936, 1952, 1968, 1984, 2000)

Представителям этого животного стоит воздержаться от неоправданного риска, а еще — запланировать отпуск на осень, потому что на удачу в делах можно рассчитывать только летом.

Крадущийся Лис (1937, 1953, 1969, 1985, 2001)

Лисам лучше быть на чеку: Бык не любит неблагородные источники доходов, поэтому любая авантюра обернется в ближайшие месяцы для ужей полных крахом.

Свернувшийся Еж (1938, 1954, 1970, 1986, 2002)

У Ежей по всем фронтам — без особых изменений, единственный совет от астрологов — перестать зацикливаться на прошлом. «Это вы своим друзьям смс шлите»: жена именитого украинского композитора возмутилась наглостью Зеленского © Facebook, Светлана Поклад

Парящий Орел (1939, 1955, 1971, 1987, 2003)

Родившиеся под знаком этой гордой птицы можно радоваться: вас ждет предложение руки и сердца, а если вы уже состоите в браке, то отношения выйдут на новый уровень.

Прядущий Мизгирь или Паук (1940, 1956, 1972, 1988, 2004)

Паукам в предстоящем году будет одиноко, однако беспорядочные знакомства ситуацию не изменят, поэтому лучше этот период просто переждать.

Кричащий Петух (1941, 1957, 1973, 1989, 2005)

Как и у Ежа, без особых изменений, от звезд только советы руководствоваться логикой и отстаивать свою точку зрения.

Златорогий Тур или Бык (1942, 1958, 1974, 1990, 2006)

Конечно, управитель года будет чувствовать себя во всех смыслах на коне, вот только баланс между работой и отдыхом стоит соблюдать, иначе есть риск заболеть.

Огнегривый Конь (1943, 1959, 1975, 1991, 2007)

Первая половина года сулит Коням любовь, вторая — финансовую выгоду. Также стоит внимательно относиться к поступающей информации, какая-то новость может серьезно изменить всю вашу жизнь.