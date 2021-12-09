Украина всё ещё существует только потому, что нужна внешним силам как символ, уверен эксперт. Стоит украинской теме перестать фигурировать в американских СМИ, как процесс распада страны начнёт ускоряться.
«Сейчас Украина — это постоянная точка для риторики, переговоров и противоборства кланов внутри Вашингтона. Как только необходимость в ней пропадает, все пойдет естественным путем. Несостоявшееся государство Украина распадется», — сказал Дробницкий.
Единственным смыслом существования Украины был контроль над энергетическим балансом Европы, уверен эксперт. После того, как клан Байденов договорился о запуске «Северного потока-2» с немецкими функционерами, Украина стала не нужна, заключил Дробницкий.
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