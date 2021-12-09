После договорённостей между президентами США и России внешнее управление Киевом со стороны США ослабнет, и Украина неминуемо придёт к распаду. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американист Дмитрий Дробницкий

Украина всё ещё существует только потому, что нужна внешним силам как символ, уверен эксперт. Стоит украинской теме перестать фигурировать в американских СМИ, как процесс распада страны начнёт ускоряться.

«Сейчас Украина — это постоянная точка для риторики, переговоров и противоборства кланов внутри Вашингтона. Как только необходимость в ней пропадает, все пойдет естественным путем. Несостоявшееся государство Украина распадется», — сказал Дробницкий. «Северный поток-2» уже не нужен - как и Украина: парадоксальные последствия встречи Байдена и Путина © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Единственным смыслом существования Украины был контроль над энергетическим балансом Европы, уверен эксперт. После того, как клан Байденов договорился о запуске «Северного потока-2» с немецкими функционерами, Украина стала не нужна, заключил Дробницкий.

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