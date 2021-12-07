В условиях, когда внешнее управление Украины будет не столь жестким, как сейчас, это обязательно приведет к ее распаду. А дальше пойдут геополитические и коммерческие соображения, считает американист Дмитрий Дробницкий

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Украина.ру

Переговоры в режиме видеосвязи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоятся 7 декабря в 18:00 (мск.) Американский лидер подготовил «определенные предложения», но пока их не озвучил. Главная тема — Украина. Накануне стороны жестко обозначили позиции: Кремль напомнил о красных линиях, Белый дом — о подготовке «всеобъемлющего пакета мер» для противодействия России.

- Дмитрий, я обратил внимание, что перед июньской встречей в Женеве истерия по поводу «российского вторжения» исходила в большей степени от украинского руководства, а сейчас — из западных СМИ. С чем вы связываете смену этого подхода?

— Я бы не говорил о какой-то смене подхода. Обострение всегда происходит из ослабляющего центра. Уже сложилось в качестве консенсусного мнения, что после весеннего обострения, где никто не уступал, начали готовить Женевский саммит. Пока его готовили, ситуация более-менее рассосалась. Сейчас ситуация несколько иная.

Сейчас они решили еще раз покачать юго-западное направление. И все это определяется не столько геополитическими задачами, сколько разборками внутри США. Все остальное в этом проекте «Украина» уже отыграно. Если бы речь шла о чистой геополитике и не нужно было бы решать аппаратные задачи, все это дело уже давно бросили бы. А так это сложно. Нельзя накануне «Саммита за демократию» сливать Украину или превращать ее в полный пассив.

Поэтому так и происходит.

- Украинское руководство это понимает?

— Люди в Киеве прекрасно понимают, что их вот-вот кинут. Если США Афганистан кинул (а это был их основной союзник вне НАТО), то и их кинут. Мест в самолете тоже на всех не хватит. Поэтому все нервничают, хотя прекрасно понимают, что это уже совсем нерешаемый вопрос, ни для Запада, ни для киевской элиты, созданной в 2014 году абсолютно искусственно.

Да, и наши, и не наши СМИ утверждают, что тема Украины будет основной на этом виртуальном саммите. Но саммит США нужен просто как саммит. Их прекрасно бы устроил статус-кво. И даже если Украина устоит по итогам этого саммита, то в перспективе она все равно не устоит. Это тоже все понимают.

- В таком случае, как будет выглядеть это «бросание» Украины? Условно говоря, ДНР/ЛНР заставят выйти на границы областей?

— Украина как государство после целого ряда событий в принципе не может существовать. Это государство удерживается только за счет того, что она нужна внешним силам как некий символ. Как только тема Ukraine перестанет мелькать на CNN или в New-York Times, там потихонечку начнется развал.

Какие-то части попадут в орбиту России, какие-то части попадут в орбиту других стран, какие-то ее части станут зонами постоянного вялотекущего конфликта. Что, мы не знаем, как страны в центре Европы распадаются, когда нет основного стержня существования? Знаем.

Сейчас Украина — это постоянная точка для риторики, переговоров и противоборства кланов внутри Вашингтона. Как только необходимость в ней пропадает, все пойдет естественным путем. Несостоявшееся государство Украина распадется. Сколько для этого времени понадобиться, я сказать не готов, но ресурсов там хватать не будет.

Кстати, кое-что Китай себе приберет. Установление китайского протектората над некоторыми коммерческими зонами, как он это делает в Греции и Южной Италии, вполне возможно. Он и так пытался «Мотор Сич» заполучить, сейчас судится из-за него. Страна, которая находится под внешним управлением (а это внешнее управление напоминает «лебедя, рака и щуку»), точно распадется.

Украина имеет смысл только в том, чтобы держать руку на энергетическом балансе Европы. В этом был один из смыслов событий 2014 года. Семья Байденов должна была за это отвечать. Сейчас через «Северный поток-2» они договорились с «зелеными» и немецким бизнесом, поэтому проект заработает на полную мощь, несмотря ни на какие санкции. В этом смысле она не нужна.

- А «форпост против России»?

— Совершенно очевидно, как Россия в конечном итоге отреагирует на появление там серьезной инфраструктуры. Она ее просто не потерпит. Противодействовать ей военным путем США не могут. Экономически? Они в любом случае введут все санкции, какие у них на уме, но ничего это не даст.

Поэтому в условиях, когда внешнее управление Украины будет не столь жестким, как сейчас, это обязательно приведет к ее распаду. А дальше пойдут геополитические и коммерческие соображения. Растащат по углам и забудут. Это то, о чем в 2014 году на Украине некому было думать. Они думали, что все это временно, но не предполагали, что все это «достоинство» закончится распадом. Хотя многие предупреждали, что так и будет.

Пока есть риторика про «российскую агрессию», и пока евробюрократы и натовские чиновники размахивают микрофонами (дубинкой размахивать бессмысленно), то ситуация сохранится прежней. Но интерес к Украине обязательно пропадет. Про Афганистан тоже много чего кричали, но вышло, как вышло. А что будет дальше? Территориальный распад и полная потеря государственного управления.

- Нужно ли России специально подталкивать США к тому, чтобы они ушли из Украины? Или нас устраивает текущее положение вещей?

— Это вопрос сложный. Нужно учитывать много параметров. Но я думаю, что у политического руководства страны есть понимание, как реально обстоят дела в различных регионах Украины. Вопрос не в скорости.

Другое дело, что наличие горячей точки у самых границ России с большим количеством граждан РФ, чья жизнь постоянно подвергается опасности, рано или поздно придется ликвидировать. Другое дело, как решить этот вопрос с наименьшими потерями. Экономисты и военные картину политическому руководству страны представляют.

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Повторюсь, вопрос не в скорости. Вопрос уже по большей части — технический. Сколько он займет времени, зависит от массы вещей. Но то, что вопрос решать придется, это точно. А в другие места придут другие решальщики. Украина года через два для китайских бизнесменов ничем не будет отличаться от типичной африканской страны. Пока США могут блокировать сделки между украинскими предприятиями и китайскими инвесторами, они их будут блокировать. А когда не смогут, китайцы заберут, всё, что захотят.